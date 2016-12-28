LG’den boyuna takılabilen hoparlör: LG TONE Studio

Havada durabilen suya dayanıklı hoparlörünü tanıtan LG şimdi de yeni kablosuz kulaklıklarını duyurdu. LG’nin yeni boyun askılı (neckband) kulak içi kulaklıkları TONE Studio ve TONE Free adını taşıyor.

Kullanılmayan zamanlarda boyuna takılabilen TONE Studio (HBS-W120) giyilebilir bir hoparlör olma özelliğini taşıyor. Film izlerken, bir video oyunu oynarken veya müzik dinlerken surround ses deneyimi vadeden cihazda dört adet hoparlör bulunuyor. TONE Studio’nun üst kısmında iki adet tam aralık, alt kısımda ise iki adet titreşimli hoparlör kullanılıyor. Ses içeriğini olabildiğince hassas bir şekilde yeniden yaratarak ses kalitesini artıran Hi-Fi DAC (Dijital Analog Dönüştürücü)’yi de bünyesinde barındıran Tone Studio haricinde LG’nin tanıttığı bir diğer cihaz ise LG TONE Free (HBS-F110) oldu. Boyun bandının içinde bulunan sistemi üzerinden şarj edilebilen kulaklık gelen aramaları ve mesajları titreşimle bildiriyor. Boyun bandı şarj özelliği haricinde kulaklıkları saklamak için de kullanılabiliyor. LG TONE Studio ve TONE Free hakkındaki tüm detaylar önümüzdeki hafta belli olacak.