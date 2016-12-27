LG’den havada durabilen suya dayanıklı hoparlör

LG, yeni ürünlerini CES Fuarı’nda tanıtmak için gün sayıyor. Şirket, Las Vegas’ta gerçekleşecek fuar öncesinde tasarımıyla tüm dikkati üstüne çeken hoparlörünü tanıttı. LG PJ9 adını taşıyan hoparlör havada durabilmesiyle göze çarpıyor. Pili azalmaya başladığında manyetik şarj dock’una yerleşen hoparlör pili tam şarj edildiğinde 10 saat boyunca çalılabiliyor.

Kablosuz şarj yeteneğine sahip olan hoparlör suya karşı da dayanıklı. 1 metre derinlikte 30 dakika boyunca çalışabileceği belirtilen LG PJ9, sesi 360 derece yayabiliyor. Manyetik dock’un şarj özelliği haricinde woofer özelliğine de sahip olduğunu söyleyelim. LG PJ9’un ne zaman ve ne gibi bir fiyattan satışa sunulacağı CES Fuarı’nda açıklanacak.