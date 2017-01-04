LOG Dergisi Ocak sayısı bayilerde

HABER

PlayStation’ın sanal gerçeklik gözlüğüne ilk bakış

Defterleri rafa kaldıracak e-ink ekranlı “dijital defter”

Akıllı telefon bağımlılığına etkili çözüm

KAPAK KONUSU: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL DEVRİMİ





Elektrikli otomobil teknolojisinin en yeni ve fark yaratan üyeleri bir arada

DETAYLI İNCELEME – TEST ETTİK



MacBook Pro

Google Pixel XL

AirPods

Samsung Gear S3

LG V20

Asus Zenfone 3

Acer Swift 7

Samsung Gear 360

Kindle Oasis

GEEK



Westworld’ün kurucu dahisi Robert Ford’a yakın bakış

PLAY

OYUN İNCELEMELERİ

STEEP

THE LAST GUARDIAN

DEAD RISING 4

SUPER MARIO RUN

SİNEMA

PASSENGERS

Yeni bir koloni kurmak için uzay yolculuğuna çıkan iki yolcunun macerası

VODAFONE RED