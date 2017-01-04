LOG Dergisi Ocak sayısı bayilerde

HABER
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PlayStation’ın sanal gerçeklik gözlüğüne ilk bakış
Defterleri rafa kaldıracak e-ink ekranlı “dijital defter”
Akıllı telefon bağımlılığına etkili çözüm
KAPAK KONUSU: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL DEVRİMİ
Elektrikli otomobil teknolojisinin en yeni ve fark yaratan üyeleri bir arada
DETAYLI İNCELEME – TEST ETTİK
MacBook Pro
Google Pixel XL
AirPods
Samsung Gear S3
LG V20
Asus Zenfone 3
Acer Swift 7
Samsung Gear 360
Kindle Oasis
GEEK
Westworld’ün kurucu dahisi Robert Ford’a yakın bakış
PLAY
OYUN İNCELEMELERİ
STEEP
THE LAST GUARDIAN
DEAD RISING 4
SUPER MARIO RUN
SİNEMA
PASSENGERS
Yeni bir koloni kurmak için uzay yolculuğuna çıkan iki yolcunun macerası
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