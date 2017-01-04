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LOG Dergisi Ocak sayısı bayilerde

HABER

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  • PlayStation’ın sanal gerçeklik gözlüğüne ilk bakış
    Defterleri rafa kaldıracak e-ink ekranlı “dijital defter”
    Akıllı telefon bağımlılığına etkili çözüm

KAPAK KONUSU: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL DEVRİMİ

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Elektrikli otomobil teknolojisinin en yeni ve fark yaratan üyeleri bir arada

DETAYLI İNCELEME – TEST ETTİK

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MacBook Pro
Google Pixel XL
AirPods
Samsung Gear S3
LG V20
Asus Zenfone 3
Acer Swift 7
Samsung Gear 360
Kindle Oasis

GEEK

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Westworld’ün kurucu dahisi Robert Ford’a yakın bakış

PLAY

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OYUN İNCELEMELERİ

STEEP
THE LAST GUARDIAN
DEAD RISING 4
SUPER MARIO RUN

SİNEMA

PASSENGERS
Yeni bir koloni kurmak için uzay yolculuğuna çıkan iki yolcunun macerası

VODAFONE RED

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  • Mobil Teknoloji Dergisi Red, Vodafone Red’in katkılarıyla LOG ile birlikte ücretsiz.
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