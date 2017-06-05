LOG Dergisi Haziran sayısı bayilerde!

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DJI’ın yeni mini drone’u el hareketleriyle kontrol edilebiliyor, Sadece sesli aramalar için kullanılabilen bir telefona ne dersiniz?, BMW 8 serisi uzun bir aradan sonra yeniden kendini gösterdi

KAPAK KONUSU: NESNELERİN İNTERNETİ



Hemen her şeyin akıllandığı günümüzde evinizi akıllandıracak, birbiriyle iletişim kurabilen cihaz alternatifleri mercek altında

DETAYLI İNCELEME – TEST ETTİK

SONY XPERIA XA1

WITHINGS STEEL HR

GENERAL MOBILE GM 6

TÜRK TELEKOM STYLUS 3

ACER PREDATOR XB271HK

BANG & OLUFSEN BEOPLAY H9

GEEK



Wonder Woman DC sinematik evrenine efsane bir giriş yapmaya hazırlanıyor

PLAY

OYUN İNCELEMELERİ

INJUSTICE 2

PREY

LITTLE NIGHTMARES

SİNEMA

TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE

Yeni savaşta Optimus Prime dostlarına sırt çeviriyor