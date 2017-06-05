TEST ETTİK
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LOG Dergisi Haziran sayısı bayilerde!

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DJI’ın yeni mini drone’u el hareketleriyle kontrol edilebiliyor, Sadece sesli aramalar için kullanılabilen bir telefona ne dersiniz?, BMW 8 serisi uzun bir aradan sonra yeniden kendini gösterdi

KAPAK KONUSU:  NESNELERİN İNTERNETİ


Hemen her şeyin akıllandığı günümüzde evinizi akıllandıracak, birbiriyle iletişim kurabilen cihaz alternatifleri mercek altında

DETAYLI İNCELEME – TEST ETTİK

SONY XPERIA XA1
WITHINGS STEEL HR
GENERAL MOBILE GM 6
TÜRK TELEKOM STYLUS 3
ACER PREDATOR XB271HK
BANG & OLUFSEN BEOPLAY H9

GEEK


Wonder Woman DC sinematik evrenine efsane bir giriş yapmaya hazırlanıyor

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OYUN İNCELEMELERİ
INJUSTICE 2
PREY
LITTLE NIGHTMARES

SİNEMA

TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE
Yeni savaşta Optimus Prime dostlarına sırt çeviriyor

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