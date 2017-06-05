LOG Dergisi Haziran sayısı bayilerde!

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DJI’ın yeni mini drone’u el hareketleriyle kontrol edilebiliyor, Sadece sesli aramalar için kullanılabilen bir telefona ne dersiniz?, BMW 8 serisi uzun bir aradan sonra yeniden kendini gösterdi
KAPAK KONUSU: NESNELERİN İNTERNETİ
Hemen her şeyin akıllandığı günümüzde evinizi akıllandıracak, birbiriyle iletişim kurabilen cihaz alternatifleri mercek altında
DETAYLI İNCELEME – TEST ETTİK
SONY XPERIA XA1
WITHINGS STEEL HR
GENERAL MOBILE GM 6
TÜRK TELEKOM STYLUS 3
ACER PREDATOR XB271HK
BANG & OLUFSEN BEOPLAY H9
GEEK
Wonder Woman DC sinematik evrenine efsane bir giriş yapmaya hazırlanıyor
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LITTLE NIGHTMARES
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TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE
Yeni savaşta Optimus Prime dostlarına sırt çeviriyor