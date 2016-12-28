Logan’dan paylaşılan yeni kareyle yaşlı Wolverine’e yakından bakın

Çizgi roman hayranlarının dört gözle beklediği Logan filmi her geçen gün yeni bir gelişmeyle gündeme geliyor. Heyecan uyandıran bu yapımdan son olarak yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Bu sayede yaşlı Wolverine‘e biraz daha yakından bakma fırsatı elde ediyoruz.

Bildiğiniz gibi Hugh Jackman, Logan ile sevilen kahramana son kez hayat verecek. Bu yapımda ayrıca Richard E. Grant, Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Elise Neal ve Eriq La Salle gibi isimleri de izleme fırsatı yakalayacağız.

Yönetmenliğini James Mangold‘un üstlendiği film Marvel’ın çok beğenilen Old Man Logan hikayesine dayanıyor. 2024 senesinde geçen hikayede Nathaniel Essex mutantları hedef almaya başlıyor. Giderek yaşlanan Logan ile alzheimerla mücadele eden Profesör X‘in ona karşı pek şansı yok gibi görünüyor. Ancak Wolverine’in kadın klonu Laura Kinney‘nin ortaya çıkmasıyla işler değişiyor. Kahramanımız onu koruyabilmek için inzivasına son veriyor. Yayınlanan yeni karede Wolverine mor renkli ışığın altında karşımıza çıkıyor. Sanki ayakta durabilmek için yanındaki arabadan destek alıyormuş gibi görünüyor.

Logan filminin 3 Mart 2017‘de vizyona girmesi bekleniyor. Wolverine’in son macerasından paylaşılan yeni fotoğrafı hemen aşağıda bulabilirsiniz.