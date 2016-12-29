Logan’ın yeni posterini Hugh Jackman gün yüzüne çıkarttı

2017‘nin en fazla merak edilen çizgi roman uyarlaması şüphesiz ki Logan. Hugh Jackman’ın son kez Wolverine‘e hayat vereceği yapımdan şimdi de yeni bir poster paylaşıldı.

Hikayesi kısmen Old Man Logan‘a dayanan yapım 2024 senesinde geçiyor. Bu dönemde Nathaniel Essex mutantları hedef almaya başlıyor. Hastalık ve yaşlılıktan gücünü kaybetmeye başlayan Wolverine ile alzheimer hastası Charlex Xavier bu konuda pek bir şey yapamıyor. Wolverine’in kadın klonu Laura Kinney‘nin ortaya çıkmasıyla dengeler değişiyor. Kahramanımız onu korumak için harekete geçiyor.

Merakla beklenen yapımda Hugh Jackman‘ın yanı sıra Richard E. Grant, Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Elise Neal ve Eriq La Salle gibi isimler rol alıyor.

Logan filmi 3 Mart 2017‘de vizyona girecek. Yapımın Jackman tarafından paylaşılan yeni posterini hemen aşağıda bulabilirsiniz.