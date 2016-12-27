Lüks tutkunlarına özel 7.000 mAh kapasiteli ve şık tasarımlı akıllı telefon

Ne kadar gelişmiş bir telefon kullanırsak kullanalım şarj azaldığında tüm bu özelliklerden feragat etmek durumunda kalıyoruz. İnterneti kapatıp, işlemci gücünü sınırlayıp, üstüne bir de ekran parlaklığını kısınca dolayısıyla artık “akıllı” bir telefonumuz olmuyor. Bu nedenle de pil kapasitesi büyük bir önem taşıyor. Çinli geliştirici Gionee’nin tanıttığı lüks segmentteki yüksek pil kapasiteli bu telefon, şıklıktan ödün vermeden uzun süreli kullanım vadediyor.

Genelde çok yüksek kapasiteli telefonlar dendiğinde akla kaba ve pek de iyi tasarıma sahip olmayan cihazlar geliyor. Ancak Gionee M2017 tüm bu önyargıları kırıyor. Çift kavisli QHD AMOLED ekrana sahip olan cihazda 6 GB RAM ve en az 128 GB depolama alanı bulunuyor. 12 megapiksel ve 12 megapiksel çözünürlüğünde çift arka kamerayla gelen telefon, tıpkı iPhone 7 Plus gibi iki kat optik yakınlaştırma yapabiliyor. Cihazın ön tarafında ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Parmak izi okuyucusunun da bulunduğu telefondaki tek eksi ise işlemci. Snapdragon 653 işlemcinin kullanıldığı telefonda Snapdragon 820 veya 821’le gelseymiş çok daha iyi olabilirmiş. 7.000 mAh pil kapasitesiyle 32 saat konuşma, 26 saat kesintisiz video veya birkaç günlük normal kullanım vadeden telefonun 128 GB modeli 1.007 dolar ve 256 GB modeli ise 2.446 dolardan satılacak. Cihazların 6 ocakta satışa sunulması bekleniyor.