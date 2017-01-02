MacBook Pro (Touch Bar ve Touch ID) incelemesi

Bugüne kadar üretilen en hafif ve en ince MacBook Pro olma özelliğini taşıyan yeni MacBook Pro, fonksiyon tuşlarının yerini alan Touch Bar, Touch ID ve capcanlı ekranıyla fark yaratıyor. Profesyonel kullanıcıların tercihi MacBook Pro’yu tüm detaylarıyla inceledik.



Bir süredir bizim de merakla beklediğimiz yeni MacBook Pro nihayet Türkiye’de satışa sunuldu. Biz de sizler için yeni nesil Macbook Pro’yu inceleyerek avantajlarını ve dezavantajlarını bir araya getirdik.

İncelen ve hafifleyen gövdesi, daha parlak ekranı, güçlü performansı, Touch Bar ve Touch ID ile fark yaratan yeni MacBook Pro, ilk bakışta tüm dikkati üstüne çekiyor. Renk seçeneklerine eklenen uzay grisi rengiyle oldukça havalı görünen yeni MacBook Pro, profesyonellerin tüm beklentisini karşılayacak özellikleri bünyesinde barındırıyor.