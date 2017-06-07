macOS’un 32 bit uygulamalara veda edeceği tarih belli oldu

Bilindiği üzere Apple son zamanlarda 64 bit’e geçiş için önemli adımlar atıyor. Son iOS sürümlerinde 32 bit uygulamaların eski olduğu ve güncellenmesi gerektiği yönünde uyarı mesajları gösteren Apple, iOS 11’le birlikte eski uygulamalara tamamen desteği kaldırmış durumda. Görünüşe bakılırsa bu durum macOS için de farklı olmayacak. macOS işletim sisteminin 32 bit uygulamalara desteği çekeceği tarih belli oldu.

WWDC17’de yapılan açıklamaya göre macOS High Sierra, 32 bit uygulamaları herhangi bir kısıtlama olmadan destekleyen son macOS sürümü olacak. 2018’in ocak ayı itibarıyla App Store’a gönderilen uygulamaların 64 bit olması gerekecek. Bu tarihten sonra 32 bit uygulama yayınlanmak istendiğinde ise bunun mümkün olmayacağı belirtiliyor. Ancak mağazada halihazırda indirmeye sunulan uygulamalar için bu tarihte 64 bit şartı aranmayacağı ifade ediliyor.

32 bit uygulamaların tamamen sona ereceği tarih olaraksa 2018’in haziran ayı işaret ediliyor. Bu tarihten itibaren mağazada uygulamaları bulunan geliştiricilerin de bir güncelleme yayınlayarak uygulamayı 64 bit uyumlu hale getirmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu uygulamaların mağazadan kaldırılacağı dile getiriliyor. Bu açıdan bakıldığında uygulama geliştiricilerin 64 bite geçiş yapmaları için önlerinde uzun bir süre olduğunu söylemek mümkün. Tamamen 64 bit uyumlu olacak olan 2018 yılındaki macOS’un neler getireceğini hep brilikte göreceğiz.