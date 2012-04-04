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Magic Remote ile akıllı televizyonunuzu sesle kontrol edebilirsiniz [Video]

LG, bugün yaptığı açıklamayla akıllı televizyonları sesle kontrol edebileceğiniz fonksiyonunu nisan ayının sonunda kullanıma sunacağını duyurdu. Geçtiğimiz ocak ayında CES’te tanıtılan sesle kontrol edilebilen Magic Remote, LG’nin yakın dönem içinde piyasaya sunduğu hareket kontrollü tüm televizyon modelleriyle çalışabiliyor.

Akıllı televizyonların giderek popülerlik kazandığı günümüzde, uzaktan kumandalar farklı fonksiyonlara bürünerek kullanıcıların karşısına çıkıyor. Şirketin uzaktan kumanda anlayışına farklı bir bakış açısı getirerek geliştirdiği Magic Remote isimli sistem, televizyonunuzun sesli komutları rahatlıkla algılayabilmesini sağlıyor. Televizyon izlerken hareket algılamanın yanı sıra sesli komutlar ile sizi anlayarak arama yapabiliyor.

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YORUMLAR
  • Eski istanbullu

    LG tv lerde hem askı aparati yok hemde sesle arama kumandası yok.Tv yi ucuz gibi gösterip parçaları ayrı satıyorlar haksız rekabet şark kurnazlığı yapıyorlar. Faturayı TV ile göndeririz deyip gondermiyorlar LG yi bu yüzden kimseye önermiyorum. kumandayla 120TL.aparat60TL haberiniz olsun.

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