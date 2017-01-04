Mannequin Challenge şimdi de uzaya taşındı [Video]

Fransız astronot Thomas Pesquet‘in son paylaşımıyla birlikte Mannequin Challenge uzaya taşındı.

Zamanın durduğu izlenimini veren Mannequin Challenge şimdiye kadar birçok viral video ile karşımıza çıkmıştı. Rae Sremmurd’un Black Beatles şarkısının kullanıldığı videolarda katılımcılar olabildiğince farklı bir pozda, kıpırdamadan duruyor. Hızla popüler olan bu video trendi son zamanlarda eskisi kadar ilgi görmemeye başladı. Ancak bu düşüşün bir istisnası olacak gibi görünüyor: Uzayda Mannequin Challenge.

Avrupa Uzay Ajansı‘nda çalışan Fransız astronot Thomas Pesquet geçtiğimiz günlerde enteresan bir paylaşımda bulundu. 24 saniye uzunluğundaki videoda Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan astronotlar Mannequin Challenge denemesinde bulunuyor. Videonun uzayda çekilmesi ve müziği eklenememiş olması videoyu biraz ürkütücü bir hale sokuyor. Tabii bu noktada onların imdadına bir Twitter kullanıcısı yetişiyor. FlacoU2P isimli kullanıcı videonun müzik eklenmiş versiyonunu hesabı üzerinden internet dünyasıyla paylaştı.

Mannequin Challenge’a farklı bir hava katan videonun müzikli ve müziksiz versiyonunu hemen aşağıda bulabilirsiniz.