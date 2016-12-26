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Mansory’den Mercedes-Benz G-Class’a yıl sonu hediyesi

26 Aralık 2016

Dünyanın en önemli markaların otomobilleri üzerinde performans ve tasarım geliştirmesi yapan Mansory, yeni projesi G-Class’ı kullanıcıların beğenisine sundu.

Mercedes’in yanı sıra; Audi, Bentley, Lamborghini, Lotus, Maserati, Porsche, McLaren, Tesla, Rolls-Royce gibi dünyaca ünlü markaların otomobilleri üzerinde performans geliştirmeleri yapan üreticilerlerden bir tanesi olan Mansory, G-Class için tasarlanan yeni bodykitini kullanıcıların beğenesine sundu. Çamurluk, kapı, kaput, tavan, spoiler ve ön-arka tampondan oluşan gövde modifikasyonuyla birlikte özel jant takımından oluşan bir paket olan yeni projede kullanıcıların isteği doğrultusunda mekanik anlamda da geliştirmeler yer alıyor.

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G-Class projesi üzerinde dahil ettiği parçalarda ağırlık kazanımı sağlayan karbon fiber komponetlere yer veren Mansory ekibinin geliştirmelerinin ardından araç dahilinde yaklaşık 40 mm‘lik bir genişleme olduğu ifade ediliyor. Gövde modifikasyonuna ek olarak sunulan motor modifikasyonundaysa; yeni piston ve piston kolu ve yatağı, krank mili, silindir kapağı gibi motorun karakterine doğrudan etki eden parçalar üzerinde değişimler yapılıyor. Tüm bu parçaların ardından Mercedes AMG G63’ün 544 beygir gücünden 840 beygire yükseleceği ifade ediliyor. Modifikasyonun gövde kısmında yapılan geliştirmelerinse 18.900 euro olduğu açıklandı. Mansory, sıradaki geliştirmelerin Lamborghini Urus ve Bentley Bentayga üzerinde yapıldığını belirtirken yakın zamanda bu projelerin de tanıtılması bekleniyor.

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