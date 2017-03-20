Marvel Sinematik Evreni maratonu ne kadar zamanda tamamlanıyor?

Her geçen gün Marvel çizgi romanlarından uyarlanan yeni bir yapım izleyici karşısına çıkıyor. Diziler, filmler derken çeşitlilik her geçen gün artıyor. Dolayısıyla Marvel Sinematik Evreni’ni kapsayan bir maraton yapmak da giderek zorlaşıyor.

Marvel yapımlarına yakından baktığımızda büyük bütçeli filmlerin yanı sıra birçok farklı platformda ekrana gelen dizileri görüyoruz. Sadece Netflix‘te dört farklı kahramanın hikayesine şahit oluyoruz. Daredevil, Jessica Jones ve Luke Cage‘in yanı sıra son olarak Iron Fist‘in maceraları izleyici karşısına çıktı. Üstelik yakın gelecekte yayınlanması planlanan Inhumans, Runaways ve Cloak & Dagger gibi dizi projeleri bulunuyor. Sinema cephesine baktığımızda Guardians of the Galaxy Vol. 2, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War ve Thor: Ragnarok gibi yapımları görüyoruz. Dolayısıyla oturup tüm yapımları bir solukta izlemek imkansız hale geliyor.

Tüm bu yapımlardan önce Marvel Sinematik Evreni maratonu yapmak isteyen bir Reddit kullanıcısı oturup bunun ne kadar süreceğini hesapladı. Gişede büyük başarı elde eden filmlerden, Agents of SHIELD gibi dizilere, Netflix yapımlarından kısa filmlere kadar tüm MCU yapımlarını seyretmeyi tamamlamak 6 gün 15 saat ve 41 dakika sürüyor. Tabii bu süre içinde uyku, yemek ve tuvalet gibi ihtiyaçlara ayrılan sürenin yer almadığını da belirtmek gerekiyor.

Kısacası Avengers: Infinity War’dan önce oturup bir Marvel maratonu yapmak isterseniz bunun için sandığınızdan çok daha uzun bir süre ayırmanız gerekiyor.