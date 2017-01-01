Maserati ve Alfa Romeo’nun geleceği için kritik dönem

Artan borç yükünden ötürü arayış içerisinde olan FIAT Chrysler grubunun iki önemli markasını elden çıkarabileceği iddia edildi.



Bir tarafta tarihinde önemli yere sahip modeli Giulia‘yı etkileyici bir şekilde geri döndüren ve Stelvio ile SUV sınıfına giriş yapan Alfa Romeo, diğer tarafta İtalyan işçiliğinin en nadide parçalarıyla karşımıza çıkan Maserati. Gerek Levante ile Maserati gerek Giulia ve Stelvio ile Alfa Romeo, segmentlerinde satış rakamlarını artırmak adına önümüzdeki döneme umutla bakıyor. Lakin FCA (FIAT Chrysler Automobiles) grubu dahilinde hayatına devam eden iki İtalyan devi için 2017, beklenmedik bir gelişmeyle başlayabilir.

Önemli haber kaynaklarından biri olarak kabul edilen Forbes’ta yer alan habere göre Alfa Romeo ve Maserati dışında Jeep ve Ram gibi markaların dahil olduğu FIAT Chrysler grubu, artan borç yükünden ötürü sıkıntılı günler geçiriyor. Bu bağlamda düşünen çıkış noktalarından birisi de bu iki markanın satılabilme olasılığı. 2016’nın üçüncü çeyrek raporunda grubun toplam borcunun 7 milyar dolar olduğu belirtilirken CEO Sergio Marchionne her türlü seçeneği değerlendirmeye almış durumda. Bu bağlamda Maserati ve Alfa Romeo’yu satma planları içerisinde olduğu belirten grubun, markalar için belirlediği fiyatsa değerlerinin çok altında gibi gözüküyor. Haberde yer alan bilgilere göre Maserati için 4.8 milyar dolarlık bir satış rakamı belirleyen grubun Alfa Romeo için düşündüğü rakamsa 3.7 milyar dolar civarında. Uzmanlarsa Levante ile çıkış yakalayan Maserati ve aynı şekilde Stelvio ile başarılı satış rakamı beklenen Alfa Romeo’nun belirlenen rakamlardan çok daha değerli olduğu görüşünde. Önümüzdeki günlerde bu iddiaların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini düşünürken bir yandan da Alfa Romeo ve Maserati gibi iki önemli markayı çok daha ileri taşıyacak bir üretici tarafından satın alınması kullanıcılar açısından çok daha keyif verici modellerin ortaya çıkmasına sebep olabileceği gerçeği de söz konusu.

Maserati ve Alfa Romeo'yu hangi merkezli grup satın alırsa olumlu etki yaratır? Almanya

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