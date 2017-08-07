Mazda’nın devrimsel bujisiz motor teknolojisi ve yeni nesil 3 için geri sayım başladı

2018 model yılıyla gelmesi beklenen yeni Mazda 3, tasarımı ve motor teknolojisiyle rakiplerinden ayrılmaya devam edecek.

Mazda’nın motor teknolojileri konusundaki bireysel Ar-Ge süreçleri sonucunda karşımıza çıkan ürünler, markayı geleneklerin ve ana akımların dışarısında tutmaya devam ediyor. Sizlerle ilk detaylarını ocak aynıda paylaştığımız bujisiz ateşleme teknolojisine sahip motor için nihayet artık elimizde bir tarih var ve işin güzel yanı bu tarih hiç de uzağımızda değil. “1 litre benzinle 30 kilometre” verisiyle detaylanan bu motoru yeni jenerasyon 3 ile aynı anda tanıtmasını beklediğimiz Mazda, bu beklentilerimizi boşa çıkartmayacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki ay düzenlenecek olan Frankfurt Otomobil Fuarı için hazırlık yapan marka yetkilileri, bu yılın sürprizini Almanya’da yapmayı planlıyor.

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Otomobil endüstrisinde bir ilk olarak nitelendirilen homojen dolgulu sıkıştırma ateşlemesine sahip motorla (HCCI) ilgili detayları bu ay içerisinde paylaşmasını beklediğimiz Mazda cephesi beklentileri ciddi anlamda yükseltmiş durumda. Tüketim değerlerinde elde edilen yüzde 30‘luk iyileşmenin yanı sıra karbon salınımı konusunda da iddialı olan Mazda mühendisleri, 2025 yılı için planladıkları üçüncü jenerasyon SKYACTIV motorla, kilometrede 65 gram gibi bir karbon salınım değeri elde etmeyi planlıyor. Bujisiz motorla ilgili detayların ardından motoru ilk olarak Ekim ayında konsept bir model üzerinde konumlandırmayı planlayan Mazda, bu konseptinde önümüzdeki yılın 3 ailesinin tasarım detaylarının ipuçlarını verecek. Konuyla ilgili gelişmeleri LOG.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.