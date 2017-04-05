McLaren’ın yeni süper otomobili 720S LEGO formuna büründü

McLaren ürün gamının en yeni üyesi olan 720S LEGO formuyla meraklılarıyla buluşuyor.



Geride bıraktığımız Cenevre Otomobil Fuarı‘nda arka tekerlekten itiş altyapısı, tamamen bağımsız adaptif süspansiyonları ve twin-turbo destekli sekiz silindirli 4.0 litrelik motoruyla karşımıza çıkan 720S, süper spor otomobil liginde McLaren’ın en güçlü üyelerinden birisi olarak rekabete dahil oldu. 720 PS güç ve 770 Nm tork değerlerine sahip olan motoruyla, saatte 341 kilometrelik maksimum sürate erişebildiği açıklanan araç 2,9 saniyelik 0-100, 7,8 saniyelik 0-200 ve 21,4 saniyelik 0-300 değerleriyle tasarımı kadar teknik parametreleriyle fuarın en gözde otomobillerinden bir tanesi olmayı başarmıştı. Süper serisinin yeni yüzünü de yansıtan 720S için LEGO ile bir araya gelen McLaren, meraklılarını sevindirecek bir projeye imza atarak modeli LEGO modeline dönüştürdü.



Ford GT, GT40 ve McLaren P1 gibi modellerin de önceden yerini aldığı seri olan LEGO Speed Champions ekibine katılan son üye olan 720S, mini figür sınıfında kullanıcılarla buluşuyor. Resmi tanıtım etkinliğindeki turuncu renk ile sunulan sette arabayla birlikte aracın tasarım formunun üzerinde bulunduğu masa ve elinde bir bardak kahvesiyle eserinin muhteşemliğiyle gurur duyan bir tasarımcımız da beraberinde geliyor. Güvenlik standartları gereği 7 yaş üzeri tüketiciler için uygun görülen setin satışına Haziran ayından itibaren başlanacak.