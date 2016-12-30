Meizu’nun 2017 yılındaki yol haritası sızdı

Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan ve uygun fiyatlı cihazlarıyla yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran Meizu, 2017 yılında daha iyi yerlere gelmek istiyor. Şirketin sızan yol haritası, Meizu’nun dolu dolu bir yıla hazırlandığına işaret ediyor.

Belirtilenlere göre Meizu’nun 2017’deki ilk telefonu şubat ayında geliyor. M5S isimli cihazın MediaTek MT6753 işlemciden güç alacağı iddia ediliyor. Haziran ayında şirketin amiral gemisi cihazı olması beklenen Meizu Pro 7’nin Helio X30 işlemcisiyle karşımıza çıkması bekleniyor. Temmuz’da Helio P25’li Blue Charm S’in çıkacağı dikkat çekiyor. Eylül ayında Helio P30 işlemcili MX7’nin geleceği görülürken Helio P20’li M6 Note’un ise ekim ayında karşımıza çıkacağı belirtiliyor. Son olarak aralık ayında M serisinin yeni üyesinin Snapdragon 625 işlemciyle satışa sunulacağı söyleniyor. İddia aşamasında olan bu yol haritasının gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.