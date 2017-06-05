Merakla beklenen iOS 11 ve tüm özellikleri!

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni iOS işletim sistemini Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda tanıttı.



iOS kullanıcılarının merakla beklediği iOS 11, yeni yeteneklerle çok daha gelişmiş özellikler sunuyor. iOS 11 güçlü multitasking özellikleri, Dosyalar uygulaması ve Apple Pencil’ı kullanmanın daha fazla yoluyla iPad için bugüne kadar sunulan en gelişmiş yazılım güncellemesi olarak karşımıza çıkıyor. Geliştiricilere, kullanıcıların gerçek dünyadan sahnelerin üzerine sanal içerikler yerleştirmelerini sağlayacak uygulamalar geliştirme olanağı veren yeni bir platform sayesinde yüz milyonlarca iOS cihazlarına Artırılmış Gerçeklik özelliği geliyor.

CoreML geliştiricilere cihaz üzerinde makine öğrenim yetenekleri sunarak, kolayca tahminde bulunabilen, öğrenebilen ve giderek daha akıllı hale gelen uygulamalar geliştirmelerine olanak sağlıyor. Diğer özellikler arasında Apple Pay’i kullanarak arkadaşlara ödeme yapmak, kullanıcıların araba sürerken yola daha fazla odaklanabilmesi için Rahatsız Etme, daha akıllı hale gelen ve yeni bir sese sahip Siri ve Fotoğraflar ve Kamera’daki yeni profesyonel özellikleri belirtebiliriz.

iOS 11’de, sık kullanılan uygulamalara ve belgelere her ekrandan hızla erişmeyi sağlayan yeni özelleştirilebilir Dock ve Split View ve şimdi Slide Over görünümünde kullanılan uygulama çiftleri arasında geçiş yapmayı kolaylaştıran yeniden tasarlanmış Uygulama Değiştirici ile multitasking şimdi daha da güçlü hale geliyor. Yeni Dosyalar uygulaması, dosyalar ister yerel olarak saklanıyor olsun, ister iCloud Drive’da veya Box, Dropbox gibi başka sağlayıcılarda bulunsun, her şeyi tek bir yerde tutuyor ve tüm sistemde kullanılabilen Sürükle ve Bırak özelliğiyle hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor. Apple Pencil, satır içi çizim desteği ve Kilit ekranında sadece Apple Pencil ile ekrana dokunarak Notlar’ı açan yeni Anında Not Alma özelliğiyle iPad’e daha derin bir şekilde entegre edildi.

iPHONE ve iPAD İÇİN ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK DENEYİMLERİ

Apple, geliştiriciler için iOS cihazlarındaki yerleşik kamera, güçlü işlemciler ve hareket sensörlerini kullanarak iPhone ve iPad’e yüksek kaliteli Artırılmış Gerçeklik deneyimleri sunmalarına yardımcı olacak yeni bir platform oluşturdu. ARKit geliştiricilerin interaktif oyunlar, etkileyici alışveriş deneyimleri, endüstriyel tasarım ve daha fazlası için gerçek dünyadan sahnelerin üzerine ayrıntılı ve ilgi çekici sanal içerikler yerleştirmek için en yeni bilgisayar görüntü teknolojilerinden yararlanmalarını sağlıyor.

GELİŞMİŞ SIRI DESTEĞİ

36 ülkede her ay 375 milyondan fazla aktif cihazdan erişilen Siri makine öğrenimi ve sanal zeka konusundaki en yeni gelişmelerden yararlanan yeni erkek ve kadın sesleri konuşurken tonlamayı, boşlukları, vurguları ve hızı ayarlayarak daha doğal ve anlamlı hale geldiği gibi İngilizce sözcükleri ve cümleleri Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca’ya çevirebiliyor. Siri daha kişisel deneyimler sunmak için cihaz üzerinde öğrenme özelliğini kullanarak sesin ötesine geçiyor ve Safari, News, Mail, Mesajlar ve daha fazlasında kişisel kullanıma göre öneriler sunuyor. Örneğin, Siri kullanıcının Safari’de gezinirken ilgilendiği konuları veya yerleri öğrendikçe, Mail, Mesajlar ve diğer uygulamalarda yazı yazdığında önerilerde bulunuyor.

APPLE PAY İLE ARKADAŞLARA ÖDEME YAPMA

Apple Pay ile kullanıcılar, aile içinde veya arkadaşlar arasında hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde para gönderebiliyor veya alabiliyor. Mesajlar’dan çıkmadan para gönderip alabiliyor veya Siri’ye Wallet’teki kredi veya ATM kartlarından birini kullanarak birine ödeme yapmasını söyleyebiliyor. Kullanıcılara bir para gönderildiğinde, para yeni Apple Pay Cash hesabına kaydediliyor. Bu parayı birine göndermek, Apple Pay ile mağazalarda, uygulamalarda veya internette alışveriş yapmak veya Apple Pay Cash’ten banka hesaplarına aktarmak için anında kullanabiliyor.

SÜRÜŞ SIRASINDA RAHATSIZ ETME

iOS 11, sürüş sırasında Rahatsız Etme özelliğiyle sürücülerin yola daha fazla odaklanmalarına yardımcı olmalarını sağlıyor. iPhone araba sürdüğünüzü algılayarak ekranı karanlık tutmak için bildirimleri otomatik olarak sessizleştirebilir. Kullanıcılar Favoriler listesindeki kişilere araç sürdüklerini ve gidecekleri yere varana kadar cevap veremeyeceklerini bildirmek üzere bir otomatik yanıt gönderebiliyor.

DİĞER iOS 11 ÖZELLİKLERİ

— App Store yeni uygulamalar ve oyunlar keşfetmeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştıracak şekilde yeniden tasarlandı. Derinlemesine özellikler ve röportajlarla, App Store editörleri iOS geliştiricilerinin ve geliştirdikleri inanılmaz uygulamaların arkasındaki öyküleri ortaya çıkaracak.

— iMessage için App Store’un uygulamalara ve çıkartmalara daha kolay erişim sağlayan yeniden tasarlanmış uygulama çekmecesiyle mesajları süslemek, şarkı paylaşmak ve daha fazlası artık daha kolay.

— Denetim Merkezi, sık kullanılan denetimlerin hepsine tek bir sayfada hızlı erişim sağlayarak daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor ve yeni Kilit Ekranı tüm Bildirimlere aynı yerde daha kolay ulaşılmasını sağlıyor.

— Apple Harita uygulamasına dünyanın önemli hava alanları ve alışveriş merkezlerinin iç haritaları da eklendi ve şimdi virajları veya çıkışları kaçırmamanız için şerit rehberliği özelliğine de sahip.

— Ev uygulaması AirPlay 2 hoparlörleri gibi yeni pek çok aksesuar kategorileri gibi, evinizi otomatikleştirmenizi sağlayacak çok daha fazla yöntemi destekliyor.

— AirPlay 2 kullanıcılara hoparlörleri Denetim Merkezi, Ev uygulaması veya Siri ile kolayca kontrol etme olanağı vererek birden fazla odada ses yayını yapma imkanı sunuyor.

— Apple Music arkadaşlarınızla yeni müzikler keşfetmeniz için daha fazla yol sunuyor. Aboneler, arkadaşlarının kendilerini izleyebilecekleri, paylaştıkları çalma listelerini dinleyebilecekleri ve en çok dinlediği müzikleri görebilecekleri bir profil oluşturabilirler.

— Apple News, Siri’den öneriler ve kişiselleştirilmiş önemli haberler, yeni Spotlight sekmesinde Apple News editörleri tarafından denetlenmiş harika haberler ve Bugün görünümünde günün en iyi videolarıyla okuyucuları bilgilendirme ve eğlendirme konusunda şimdi daha da iyi.

— Tek elle klavye modu iPhone’da hareket halindeyken yazmayı daha da kolaylaştırıyor ve iPad’deki yeni QuickType klavyesi sayılara, sembollere ve noktalama işaretlerine daha hızlı erişim sağlıyor.

Bugün geliştiricilere özel versiyonu indirmeye sunulan iOS 11’in final sürümünün sonbaharda indirmeye sunulması bekleniyor.

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