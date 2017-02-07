Merakla beklenen Samsung Galaxy S8’in fiyatları ortaya çıktı

Teknoloji dünyası Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S8’i merakla bekliyor. Bu ayın sonunda Barselona’da gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi’nde kısa bir tanıtımı gerçekleşeceği konuşulan telefonun önümüzdeki ayın sonunda gerçekleşecek etkinlikte gün ışığına çıkacağı konuşuluyor. Telefononun tanıtımına az bir süre kala Galaxy S8’in satış fiyatları sızdı. Samsung’a yakın Güney Koreli kaynakların aktardığı bilgiye göre Galaxy S8’in 128 GB’lık ve 6 GB RAM’li versiyonu fiyatıyla dudak uçuklatacak.

Bu modelin Çin ve Güney Kore gibi belli pazarlarda piyasaya sürüleceğini belirten kaynaklar, 128 GB’lık Galaxy S8’in fiyatının 1.000 dolar olacağını belirtiyor. 6 GB RAM’li ve 64 GB’lı hafızalı modelin ise 885 dolardan alıcı bulacağı iddia ediliyor. Yalnız üzülerek belirtmek istiyoruz. 6 GB RAM’li modellerin Türkiye’de satılmayacağı belirtiliyor. Avrupa’da ve Amerika’da satışa sunulacak Galaxy S8’lerde 4 GB RAM’in yer alacağı söyleniyor. 4 GB RAM’li ve 64 GB dahili depolama alanı sunan Galaxy S8’in Avrupa’daki satış fiyatının 850 euro olacağı iddia ediliyor. 29 Mart’ta New York ve Londra gibi şehirlerde eş zamanlı tanıtılacağı konuşulan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın 24 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında bir günde satışa sunulacağı iddia ediliyor. LOG ekibi olarak bizim de merakla beklediğimiz Galaxy S8 ile ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlere bu bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.