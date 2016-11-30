Merakla beklenen Samsung Gear S3 Türkiye’de

Samsung, merakla beklenen yeni akıllı saati Gear S3’ü Türkiye’de satışa sunuyor. Analog saat şıklığını yansıtan tasarımıyla dikkat çeken Gear S3’ün farklı yaşam tarzlarına uygun iki farklı versiyonu bulunuyor. Gear S3 frontier olarak adlandırılan model sportif bir görünüme, Gear S3 classic ise ikonik saatlerde bulunan minimalist ve zarif bir tarza sahip.

Analog saat işçiliğinden ilham alınarak üretilen Gear S3, lüks saatlerde bulunan zarif detaylara yer veriyor. Geniş ekranlı bir tasarıma sahip olması nedeniyle diğer akıllı saatlerden ayrılan Gear S3’te çok sayıda saat arayüzü ve kayış seçeneği bulunuyor. Kullanıcıların tercihlerine ve ihtiyaçlarına göre saat deneyimlerini kişiselleştirebilmesine imkan tanıyan Gear S3’te 16 milyon renge sahip Her Zaman Açık Ekran (AOD) özelliği de mevcut. Bu özellik sayesinde her zaman saati gösterebilen Gear S3’te kullanıcılar önceden tasarlanmış saat arayüzlerini kullanabilecekleri gibi, kendi tasarımlarını da yapabiliyor. 22 mm’lik standart kayış boyutuna uygun olması nedeniyle Gear S3, kullanıcılara birçok sayıda kayışı kullanma özgürlüğü sunuyor. Gear S3’ün uzun ömürlü pili ise tek bir şarj ile 3-4 güne varan kullanımı mümkün kılıyor.

IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı da dayanıklı olan Gear S3’ün frontier versiyonunda MIL-STD-810G standartları da bulunuyor. Gear S3’ün her iki versiyonu, çizilmeye karşı dirençli bir ekran sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış Corning Gorilla Glass SR+ kullanılıyor. Hoparlör, GPS, barometre ve hızölçer ise saatin sunduğu diğer özellikler arasında. 360×360 piksel çözünürlüklü 1,3 inçlik Super AMOLED ekranın yer aldığı saatte 4 GB dahili hafıza bulunuyor. 2 Aralık‘ta kullanıcıların beğenisine sunulacak Gear S3 frontier ve Gear S3 classic’in fiyatı 1.299 TL.