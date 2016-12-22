Mercedes A-Serisi’ne sürpriz bir yeni üye geliyor

Mercedes, kompakt segmente artan ilgilinin üzerine A Serisiyle ailesine yeni bir model eklemeyi planlıyor.

Her kesimden kullanıcı kitlesine ulaşmak adına model varyasyonlarına çeşitlilik kazandırma çalışmaları yürüten Mercedes, bu bağlamda işe binek otomobil ailesinin girişi sayılan A-Serisi ile başlayacak gibi gözüküyor. Autocar‘da yer alan habere göre Mercedes, Audi’nin A3 Sedan ve BMW’nin 1 Serisi Sedan hamlesinden aldığı olumlu tepkiden yola çıkarak segmente A-Serisi Sedan ile giriş yapmayı planlıyor.

Modelle ilgili henüz resmi bir onaylama yapmayan Mercedes’in, modeli 2018 yılının sonunda kullanıcılara sunması bekleniyor. İki farklı aks mesafesine sahip model varyasyonuyla sunulacağı ifade edilen A Serisi Sedan modelinin, 2.0 litre benzinli ve 2.0 litre dizel motor seçenekleriyle birlikte hibrit opsiyonuna da sahip olacağı da gelmesi beklenen detaylar arasında. Mercedes’in bu hamlesinin resmiyet kazanmasıyla birlikte akıllara 1 Serisi Sedan’ı Avrupa’da satışa sunmayan BMW’nin bu kararından geri adım atıp atmayacağı sorusu geliyor. Tüm bu adımlarla birlikte her segmentte çekişmek konusunda birbirinden geri kalmayan üreticilerin taktik savaşı son hızla devam edecek gibi gözüküyor.