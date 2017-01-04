Mercedes-AMG’nin geliştirdiği yeni A45 motorunun ilk detayları belli oldu

Hot-hach liginin performans ayağında bir süredir liderliği elinde bulunduran A45, yepyeni bir jenerasyonla sınırlarını genişletmeye hazırlanıyor.



Mercedes’in en çok satan modellerinden birisi olan A-Serisi’nin AMG ortaklığıyla geliştirilen versiyonu A45, 2013 yılından beri sınıfının en hızlı modeli olarak tahtını kimselere kaptırmıyor. Bu başarının ve ilginin hakkını vermek için her yıl üzerine biraz daha katarak yoluna deva meden model için AMG departmanı da yoğun mesai harcıyor. Yeni A45 ile ilgili Auto Express’e açıklamalarda bulunan AMG departmanının patronu Tobias Moers meraklılarını sevindirecek açıklamalarla bizleri, 2017 yılı itibarıyla da tahtını kaptırmayacak bir modelin beklediğini sinyallerini verdi.



Hali hazırda A45’te sunulan motorun artık limitlerine geldiğini ifade eden Moers, yeni A45 için tamamen farklı ve yeni bir performans motoru üzerinde çalıştıklarını belirtti. “Mühendislerimizle bir araya gelip yepyeni bir sayfa açmaya karar verdik. Hali hazırda sunulan modelde yer alan motorun, gerek sıcaklık yönetimi gerek silindirleri açısından artık son noktada olduğuna ve artık bu motor üzerinden devam etmememiz gerektiğine karar verdik. Artık tamamen yeni bir A-Serisi AMG jenerasyonu üzerinde çalışıyoruz.” diyen Moers, yeni jenerasyonun 400 beygirin üzerinde bir güce sahip olacağını ilk ağızdan doğruladı. Her segmentte olduğu gibi burada da BMW ve Audi ile kıyasıya yarış halinde olan AMG departmanı yarışın kızışacağı sinyalleriyle kullanıcıları memnun edecek gibi gözüküyor.