Michael Bay’den Transformers hayranlarını heyecanladıran açıklama

Transformers serisi yakında The Last Knight ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlgiyle takip edilen bu serinin yönetmeni Michael Bay‘in açıklamalarına bakılırsa hikayenin yakın gelecekte sonlanmayacağını söylemek pek de yanlış olmaz.

Bildiğiniz gibi Transformers oldukça büyük bir seri. Sadece beyaz perdeyi göz önünde bulundurduğumuzda The Last Knight ile beşinci hikaye izleyici karşısına çıkmış olacak. Bir kesim tarafından çok eleştirilen, bir kesim tarafından çok sevilen bu serinin ömrü oldukça uzun olacak gibi görünüyor. Londra‘da bir ön gösterime katılan Michael Bay, Transformers sevenleri heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Paramount Pictures‘ın bu seriden yakın gelecekte vazgeçmeyi düşünmediğini, yazarların tam 14 farklı hikaye üzerinde çalıştığını dile getirdi. Evet, 14 farklı hikaye. Transformers yazar ekibinin beyin fırtınası yaparak serinin geleceğini garanti altına almaya çalıştığını ve onların ortaya koyduğu tüm bu fikirlerin değerlendirme altına alınacağını söyledi. Üstelik çalışmalar The Last Knight ile başlatılmış olacak. Seri bu filmin attığı temel üzerinden ilerleyecek. Tüm bunların yanı sıra gelecekte Transformers spin-off’larının seyircilerle buluşma ihtimali de bulunuyor. Elbette henüz kesinleşen bir şey yok ancak Michael Bay’in tüm bunları hayranlara açıklamış olması umut vadediyor.

Son olarak hatırlatalım, Transformers: The Last Knight’ın Türkiye’de 23 Haziran‘da vizyona girecek. Filme dair detayları burada bulabilirsiniz.