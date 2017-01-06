Microsoft ile ortaklığa giden BMW, akıllı asistan deneyimini sunmaya hazırlanıyor

CES 2017‘de geleceğini sergileyen markalardan biri olan BMW, Microsoft ile ortaklığa giderek araç içi multimedya sisteminde akıllı asistan entegrasyonu sunulacağını açıkladı.

Günümüzde artık evlerimize konuk olan akıllı asistanlar otomobillerin de vazgeçilmez donanımları olma konusunda emin adımlarla ilerliyor. CES 2017 kapsamında otonom sürüş teknolojisi ve geleceğin otomobil konseptiyle kullanıcıların karşısına çıkan BMW, araç içi erişilebilirlik teknolojisinde (Connected Car) yeni bir dönemin başlayacağını resmi olarak ilan etti. Bu kapsamda Microsoft ile ortaklığa giden Alman devi, multimedya sistemine Microsoft’un geliştirdiği kişisel asistan Cortana‘nın dahil edileceğini açıkladı.

“Erişilebilir sürüş deneyimi akıllı sistemlerle birlikte ses kontrolüyle geliştirilecek.” diyen BMW, Cortana’nın günlük kullanımda kullanıcıların ihtiyaç duyacağı tüm işleri sesli komut yoluyla tamamlayabileceğini ifade etti. Cortana’nın BMW multimedya sistemine entegrasyonunun ardından kullanıcılar ilk aşamada; takvim bilgileri, hatırlatıcı, yaklaşan etkinliklerin yönetilmesi, yapılacaklar listesi ve internet kaynaklı son dakika haberlerine erişme imkanına sahip olacak. Navigasyon ve kişisel rezervasyonlar konusunda da kullanıcıların en büyük yardımcısı olacak olan Cortana’nın ardından BMW, Amazon Prime gibi servislerin de multimedya sistemine entegre etme planlarının olduğunun altını çizdi.