Microsoft Surface Pro 5’in çıkış tarihi göründü

Yıllardır Microsoft’un en önem verdiği cihaz olan ve her yeni versiyonunda önemli başarılar elde etmeyi başaran Surface’in yeni modeli için geri sayım başladı. İddialara bakılırsa Surface Pro 5 için çok uzun süre beklememize gerek kalmayacak.



Aslında Microsoft Surface Pro 5‘in 2016 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Fakat 2016 yılı sona ermesine rağmen Microsoft’tan yeni Surface ile ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Microsoft Surface Pro 5, 2017’nin ilk çeyreğinde satışa sunulacak. 4K ekranıyla dikkatleri üzerine çekmesi beklenen cihazın tasarım ve donanımda da önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor. Hakkında detaylı bilgiler bulunmayan cihazla ilgili olarak gelecek haftalarda bazı bilgilerin açığa kavuşacağı düşünülüyor.