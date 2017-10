Microsoft’tan beklenen Windows Phone itirafı

Çanlar akıllı telefon piyasasında rekabetin gerisinde kaldığı gün gibi aşikar olan Windows Phone için çalıyor. Microsoft’tan Joe Belfiore‘nin tweetleri Windows Phone için sonun yaklaştığına işaret ediyor.

Akıllı telefon pazarında rekabet giderek çetin bir hal alırken Windows Phone ciddi anlamda geriye düşmüş durumda. Kullanıcı sayısı fazlasıyla az olan bu telefon giderek daha az kişi tarafından tercih ediliyor. Satışlardaki ciddi düşüş ise uzun zamandır gözlemlenebiliyor.

Windows Phone’un düşüşü devam ederken telefonun sevenleri Microsoft’un yeni özelliklerle bu platformu geliştirmesini arzu ediyordu. Fakat görünen o ki uzun süren çabaların sonuç vermemesinin ardından Microsoft tam anlamıyla vazgeçme kararı aldı. Joe Belfiore‘nin Twitter’daki paylaşımlarına bakılırsa artık Windows 10 Mobile için yeni özellikler geliştirilmeyecek. Bundan sona yeni Windows Phone donanımları da göremeyeceğiz. Belfiore’nin sözlerine bakılırsa Microsoft bndan sonra sadece Windows 10 Mobile desteğini sürdürecek. Yani güvenlik güncellemeleri ve hata düzeltmeleri yayınlayacak. Fakat Windows Phone’un gelişimi tamamen bununla sınırlı olacak.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda Bill Gates de bolca Windows yazılımının yer aldığı Android bir telefona geçiş yaptığını itiraf etmişti. Onun bu sözlerinin ardından Windows Phone’un piyasadan çekilme sürecine girmesi pek şaşırtıcı olmadı.

Of course we’ll continue to support the platform.. bug fixes, security updates, etc. But building new features/hw aren’t the focus. 😟 https://t.co/0CH9TZdIFu

— Joe Belfiore (@joebelfiore) 8 Ekim 2017