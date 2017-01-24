Mitsubishi’nin yeni SUV modelinin ismi şaşkınlık yarattı

Bir süredir hazırlıkları içerisinde olduğu ASX ve Outlander modelleri arasında yer alacağı açıklanan modelin eski bir isimle sunulacağı ifade ediliyor.



Ocak ayının ilk günlerinde kült modeli Lancer‘ın üretimine son vereceklerini açıklayan Mitsubishi, bu sürecin gerekçesini SUV pazarına artan ilgi olarak göstermişti. Markanın artık crossover/SUV pazarında daha aktif olacağı ve yeni modeller ve tasarım yüzüyle kullanıcıların karşısına çıkacağını açıklanmıştı. Bu açıklamalara paralel olarak Mitsubishi’nin 2015 yılında karşımıza çıkardığı konsept hibrit modeli XR-PHEV‘in tasarım hatlarının markanın yeni yüzü olacağı netleşmişti. Geçtiğimiz süreçte tanıtılacak yeni modelin (ASX olarak biliniyordu) ilk görüntülerini sizlerle de paylaşmıştık. Lakin Auto Express’in haberine göre Mitsubishi’nin üzerinde çalıştığı model ASX’in yeni jenerasyonu değil.



Auto Express’te yer alan haberde Nissan Qashqai‘ın karşısına çıkacak olan XR-PHEV tasarımlı SUV modelin Eclipse adına sahip olacağı ifade edildi. Meraklılarının da hemen hatırlayacağı üzere Eclipse, Mitsubishi’nin 90‘lı yıllarda kullanıcılara sunduğu ve Hızlı ve Öfkeli‘nin ilk filminde de Brian O’Conner (Paul Walker) ile özdeşleşmiş bir otomobil olarak hafızamızdaki yerini halen koruyor. Modelin ismiyle birlikte aracın detaylarıyla ilgili de önemli bilgi ve fotoğrafların olduğunu söyleyebiliriz.



Mitsubishi’nin SUV modeli içerisinde, Qashqai’ya yakın bir kullanım alanının sunulduğu belirtilirken test aracında yer verilen panoramik tavanın ve baş mesafesinin, yetişkinler için fazlasıyla tatmin ediciği olduğu ifade ediliyor. Kokpit tasarımı ve merkezde konumlandırılan ve BMW’yi andıran ekran-multimedya sistemi konusunda da tamamen yeni bir forma kavuşması beklenen modelin teknik detaylarıyla ilgili de önemli detaylar mevcut. Kullanılan güçlendirilmiş yeni matertallerle birlikte daha sağlam ve hafif olduğu belirtilen modelde altyapı seçeneği olarak önden ve dört tekerlekten çekiş seçeneklerinin sunulacağı ifade ediliyor. Mitsubishi’nin motor seçeneklerinde hibrit ile birlikte 1.5 benzinli ve 2.2 litre dizel seçenekleri üzerinde yoğunlaştığı ve modelin başlangıçta 120 beygir güç ve 200 Nm tork değerlerine sahip olacağı dile getiriliyor.

Eclipse ile birlikte Mitsubishi’nin bir desınıfında küçük bir SUV model hazırlığı içerisinde olduğu, modelin markanınkonsepti üzerine şekilleneceği ve tamamen elektrikli versiyonlarınbir menzil değerine sahip olacağı belirtiliyor. Mitsubishi’nin, Lancer’ı üretim bandından kaldıracağını açıklamasından süre gelen tartışmaların yine önemli bir binek modeli Eclipse’nin adının yeni bir SUV modeline verilecek olması da yeni bir tartışma konusu yaratacak gibi gözüküyor. Markanın yeni SUV modeliyle ilgili test çalışmaları devam ederken modelin önümüzdeki yıl satışa sunulması bekleniyor.

Mitsubishi’nin SUV modeline “Eclipse” ismini vermesi hakkında ne düşünüyorsunuz?