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Motorola Moto X (2017)’nin tasarımı tüm detaylarıyla gün yüzüne çıktı [Video]

Motorola yeni orta telefonlarıyla 2017’de orta segmenti fethetmeye hazırlanıyor. Moto X‘in gelecek yıl piyasaya sürülecek olan sürümü, gelişmiş özellikleri ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekeceğe benziyor. 

150 x 73,8 x 8,4 milimetre boyutlarındaki cihazın ekranının 5,5 inç olacağı söyleniyor. USB-C girişinin bulunacağı cihazda 3,5 milimetrelik kulaklık girişinin kullanılmaya devam edeceği ifade ediliyor. Moto Mods desteği ile cihaza farklı modüllerin takılabileceği ve böylece bazı geliştirmelerin yapılabileceği belirtiliyor. Cihazın render çizimlerini gösteren videoya haberin görselinden ulaşabilir ve tasarımıyla ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz. Son olarak Motorola Moto X (2017)’nin önümüzdeki CES 2017 fuarında detaylı bir şekilde tanıtılacağını sözlerimize ekleyelim.

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