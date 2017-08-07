Mr. Robot 3. sezon fragmanıyla heyecan uyandırıyor [Video]

Televizyonun en popüler hacker dizisi haline gelen Mr. Robot yakında yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Üçüncü sezondan paylaşılan ilk tanıtım ise heyecanımızı körükleyecek nitelikte.

2015 yılında ekrana gelmeye başlayan Mr. Robot kısa sürede büyük ilgi çekmeyi başarmıştı. Burada gündüzleri siber güvenlik uzmanı olarak çalışan Elliot‘ın sıra dışı macerasına şahit oluyoruz. Kahramanımız boş zamanlarında ise kanunsuz bir hackera dönüşüyor. Onun bu maceraları Mr. Robot ile tanışmasına vesile oluyor.

İkinci sezonu ilki kadar beğenilmeyen Mr. Robot, Emmy Ödülleri’nden eli boş dönmemişti. Dizinin başrol oyuncusu Rami Malek, 68. Emmy Ödülleri’nde Kevin Spacey ve Bob Odenkirk gibi isimleri geride bırakmayı başarmıştı. Böylece en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi olmuştu. Bunun yanında Altın Küre Ödülleri’nde de en iyi drama dizisi olarak taçlandırılmıştı. Yeni sezonda Rami Malek ve Christian Slater‘ın yanı sıra Bobby Cannavale de boy göstermeye hazırlanıyor. Onun Mr. Robot’un hikayesine ne gibi bir katkıda bulunacağı ise henüz belli değil.

Mr. Robot’un üçüncü sezon bölümleri Amerika’da 11 Ekim‘den itibaren izleyici karşısına çıkacak. Dizinin Türkiye’deki yayın tarihi ise henüz belli değil. Üçüncü sezondan paylaşılan ilk tanıtımı haberimizin başında bulabilirsiniz.