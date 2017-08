NASA, 9 yaşındaki çocuğun iş başvurusuna cevap verdi

NASA‘nın “Gezegen Koruyucusu” aradığı haberleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Bu enteresan işe başvuranlar arasında dokuz yaşındaki Jack de yer alıyordu. NASA onun bu tatlı iş başvurusuna oldukça sempatik bir cevap verdi.

Kısaca özetlemek gerekirse, NASA geçtiğimiz günlerde Gezegen Koruyucusu isminde yeni bir pozisyon açıldığını duyurdu. Daha sonra bu alanda çalışacak kişinin 187 bin dolar maaş alacağı ortaya çıktı. İsmi oldukça kahramansı bir havaya sahip olan bu pozisyona henüz dördüncü sınıfa giden Jack de başvurdu. Onun kendi el yazısıyla hazırladığı iş başvurusunda şu sözler yer alıyordu: “Sevgili NASA, Benim ismim Jack Davis. Gezegen Koruyucusu işine başvurmak istiyorum. Sadece dokuz yaşında olabilirim ama bu iş için uygun olduğumu düşünüyorum. Böyle düşünmemin nedenlerinden biri de kız kardeşimin beni uzaylı olarak çağırması. Ayrıca izleyebileceğim tüm uzay ve uzaylı filmlerini de seyrettim. Marvel’s Agents of SHIELD’ı da izliyorum. Men in Black filmini seyretmeyi umuyorum. Bilgisayar oyunlarında da harikayım. Gencim ve tıpkı bir uzaylı gibi düşünmeyi öğrenebilirim. Sevgilerimle, Jack Davis, Galaksinin Koruyucusu”

Onun bu şirin mektubu kısa sürede internette yayıldı. Herkesin yüzünü güldüren bu iş başvurusuna NASA’dan bir cevap geldi. Gezegen Bilimi departmanının başında yer alan James L. Green ona şu sözlerle cevap verdi: “Sevgili Jack, Galaksinin Koruyucularından olduğunu ve Gezegen Koruyucusu işiyle ilgilendiğini duydum. Bu harika! Gezegen Koruyucusu işimiz gerçekten çok havalı ve oldukça önemli bir iş. Bu göreve getirilecek kişi Ay’dan, Mars’tan ve astroidlerden getirilen numunelerle birlikte Dünya’ya mikropları da getirmemize engel olacak. Bu göreve seçilecek kişi Güneş Sistemi’ni keşfederken diğer gezegen ve ayları da bizim mikroplarımızdan koruyacak. Gelecekte bizlere yardımcı olacak parlak bilim insanları arıyoruz. O yüzden sıkı çalışmanı ve okulda başarılı olmanı temenni ediyorum. Seni ilerleyen yıllarda NASA’da görmeyi umuyoruz. Sevgilerimle, Dr. James L. Green”

Üstelik Jack’in NASA’dan aldığı yanıtlar bununla sınırlı kalmadı. Gezegen Araştırmaları bölümünün başında yer alan Jonathan Rall, Jack’i arayarak onu başvurusu için tebrik etti. Böylece dokuz yaşındaki Jack’in iş başvurusu kabul edilmese de, cesareti kırılmamış oldu.

When 4th grader and self-proclaimed “Guardian of the Galaxy”, Jack, wrote to us about applying for a job, we replied https://t.co/932pj3Q50B pic.twitter.com/RhcGdnzGAw

— NASA (@NASA) 4 Ağustos 2017