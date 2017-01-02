Nereden Nereye #10: Alfa Romeo Giulia

Nereden Nereye’nin bu haftaki konuğu Alfa Romeo tarihininde iz bırakan ve yakın zamanda yeni haliyle karşımıza çıkan Giulia.



Performans üzerine kurulmuş bir tarih: Alfa Romeo

1910 yılında tarih sahnesindeki yerini alan Alfa Romeo adını Anonima Lombarda Fabbrica Automobili‘den alıyor. Tarih sahnesine çıktığı ilk andan itibaren tamamen performans otomobili ve üretmeye başlayan Alfa Romeo’nun kuruluşunun hemen ardından yani 1911 yılında motor sporlarında yer aldığını görüyoruz. 1910 yılında üretilen 24 HP ile ilk otomobilin ardından gözünü hemen yarış organizasyonlarına çeviren İtalyan üreticinin ilerleyen süreçte 40 ve 60 beygirlik model versiyonlarıyla kullanıcıların karşısına çıktı. A.L.F.A.’nın yarış sahnesindeki macerasıyla Targa Florio yarışlarında başlıyor.

1914 yılına gelindiğindeyse GP modeliyle yarışlardaki devamlılığını sürdüren A.L.F.A dört silindirli 16V DOHC motoruyla organizasyonlardaki yerini alırken Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasının ardından üç yıl boyunca faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı. 1915 yılında Nicola Romeo isimli bir yatırımcının kontrolü altına giren marka, Romeo’nun savaş boyunca İtalyan ordusu için uçak motoru ve diğer komponentlerin üretiminin sağlanmasında kullanılıyordu. Savaşın sona ermesinin ardından kazançlarını demiryolu ve lokomotif üretimi üzerine harcamayı planlayan Romeo, 1919 yılına kadar otomobil üretimine ara verdi. 1920 yılında günümüzdeki hali olan Alfa Romeo adını alan şirket 20 ve 30 beygirlik Torpedo versiyonlarıyla kullanıcıların karşısına çıkarken başarının gelmesi için çok beklemek gerekmedi.

Traga Florio yarışlarında tekrar boy göstermeye başlayan Alfa Romeo bir efsanenin de doğuşuyla yarışlardaki başarıları elde etti. Pilotaj görevini Enzo Ferrari’nin yürüttüğü otomobilleriyle pistlerde tozu dumana kadar Alfa, pistteki başarısı yol modellerinde de yakalamaya başladı. 1928 senesine gelindiğindeyse Enzo Ferrari’nin kuruculuğunu üstlendiği yarış departmanı Scuderia Ferrari’yi kuran Alfa, 10 yıl boyunca bu takımla birlikte yarışlardaki varlığını sürdürmeye devam etti. Aradan geçen 10 yılın ardından bu bölüm yerine dönemin en önemli pilotlarının ve teknik ekibinin yer aldığı Alfa Corse ekibinin kurulduğunu ve bu ekibin başında da yine Enzo Ferrari’nin olduğunu görüyoruz.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yarış organizasyonlarındaki yerini tekrar almayı planlayan Alfa Romeo, tek sürücünün yer aldığı yeni Formula 1 konseptine 158 Alfetta ile giriş yaptı. 1950 yılında 158 modeliyle şampiyonayı kazanma başarısı gösterden Alfa Romeo, 1952 yılında Giulietta ile yarış organizasyonlarında elde ettiği başarıyı sokaklarda da perçinlemek için harekete geçti. Giulia’nın doğuşuysa tüm bu sürecin ardından başladı.

Giulia TI

Alfa Romeo, Giulia’yı ilk kez Type 105 kod adıyla 1962 yılında kullanıcıların karşısına çıkardı. Alfa Romeo tasarım genetiğinin o dönemdeki en önemli temsilcisi olan Giulia, ön tarafında yer alan irili ufaklı far yapısı ve Alfa imzası ön ızgarasıyla dönemin sportif sedan otomobilleri arasında yer alıyordu. Dört kapı sedan ve dört kapı station wagon kasa tipleriyle kullanıcılara sunulan Giulia TI (Turismo Internazionale) Alfa Romeo’nun yarış genetiğinin en önemli özelliklerinden birisiyle akıllardaki yerini koruyor; “hafiflik”

Alfa Romeo; 950 ile 1.000 kg arasında toplam ağırlığa sahip modellere performans motoru dahil eden ana akım üreticilerin başında yer alıyor. Üretim hayatı boyunca 980 ile 1.230 kg toplam ağırlık değerleriyle kullanıcılara sunulan Giulia TI’de, 1.3 ve 1.6 litre dört silindirli DOHC benzinli motor ve ingiliz üretici Perkins‘in 1.8 litrelik dizel üniteleri yer alıyordu. 30’larda side-draft yapıda olan karbütörlerin yerini almaya başlayan down-draft karbüratörlerin görev yaptığı Giulia’nın standart versiyonları 91 beygir, modifiyeli versiyonları 110 beygir civarında güç değerleriyle dikkat çekiyordu. Dönemin en popüler modellerinden biri olan Giulia Super, 1.6 litrelik iki karbüratörlü motoruyla 170 km‘lik maksimum sürat değeriyle 0’dan 100’e 12 saniyede erişebiliyordu. Bu değer 60’lı yıllar baz alındığında çoğu spor otomobilden bile iyi sayılabilecek bir değer olarak kayıtlardaki yerini koruyor.

Giulia Sprint Speciale Bertone Prototipo

Alfa Romeo ve Lamborghini başta olmak üzere birçok İtalyan otomobilinde tasarım imzası bulunan Bertone tasarımlı Giulia, SS Bertone Prototipo ile ismiyle konsept olarak kullanıcıların karşısına çıktı. Giulietta SS’nin tasarımı üzerine şekillenen modelin 1.6 litrelik motoruyla saatte 200 kmlik maksimum sürate sahip olduğu açıklandı. Özellikle içerisinde yer alan özel deri döşeme ve kokpit tasarımıyla Giulietta’dan ayrılan Giulia Sprint Speciale’den toplamda 1.400 adet üretildi.

Giulia TI Super

Giulia TI Super, Alfa’nın dört yapraklı yoncası Quadrifoglio Verde imzasıyla 1963 yılında kullanıcıların karşısına çıktı. Standart Giulia’ya oranla dış tasarımında daha sportif hatlara sahip olan TI Super’de 110 beygir güç üreten ve bu gücü 6.500 devirde veren 1.6 litrelik motor görev yapıyor. Günümüzde dahi koleksiyonerlerin yoğun ilgisinin olduğu ve nadir klasiklerden olan Giulia TI Super’den sadece 501 adet üretildi.

Giulia 1300

Giulia 1300, Alfa Romeo’nun 1964 ile 1970 yılları arasında kullanıcılara sunduğu Giulia versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Dört ileri manuel şanzımanla kombin edilen ve 77 beygir güç üreten (6.000 devir) 1.3 litrelik motorun görev yaptığı Giulia 1300’te 101 serisi Giulietta Ti’de yer alan motor kullanılıyor. Fren sisteminin tamamında disklerin yer aldığı Giulia 1300, 5 ileri şanzımanın kullanılmadığı tek Giulia modeli olarak biliniyor.

Giulia Super

Giulia serisinin en önemli versiyonlarından birisi olan Giulia Super, Alfa Romeo’nun TI Super modelinin sokak versiyonu olarak da kabul ediliyor. Yeni nesil kokpit tasarımı, üç kollu sportif direksiyon gibi donanımlarla pistlerde sunulan motor teknolojisinin tasarımla pekiştiği model olan Giulia Super, tanıtımının 3 yıl ardından anti-roll barında dahil olduğu süspansiyon, fren sistemi geliştirmeleriyle kullanıcılara sunuldu. 1.6 litrelik motorun görev yaptığı Giulia Super’de Weber’in double-choke (çift valf) yapılı iki adet karbüratörü yer alıyor. Tüm motor komponentleriyle birlikte 97 beygir güce sahip olan Giulia Super bu gücünü 5.500 devirde verebiliyordu.

Giulia 1300 TI

Giulia ailesinin 1965 ile 1972 yılları arasında üretilen modeli olan 1300 TI, Super’in yerine kullanıcılara sunulan model olarak karşımıza çıkıyor. 1.3 litre hacimli motorun görev yaptığı 1300 TI, bu motoruyla 81 beygir gücünü 6.000 devir bandında veriyordu. GT 1300 modelinde yer verilen motorun aynı egzantirik milinin farklı zamanlamaya sahip versiyonunun yer kullanıldığı 1300 TI’de beş ileri manuel şanzıman yer alıyor. 1968 yılında küçük bir makyaj geçiren Giulia TI’de iyileştirilmiş kokpit, göstergelerle birlikte yeni jant ve lastik seçenekleri kullanıcılara sunulan yenilikler arasındaydı. 1970 yılında bir makyaj daha geçiren Giulia 1300 TI, bu makyajda yeni fren sistemi ve el freni, daha büyük dış kapı kolları gibi değişikliklerle güncellendi.

Giulia 1600 S

Tipo 105.85 olarak da bilinen Giulia 1600 S, ilk olarak 1968 yılında kullanıcıların karşısına çıktı. Alfa Romeo’nun 1.6 litrelik tek karbüratörlü motor versiyonunun elden geçirilmiş versiyonunun yer aldığı Giulia 1600 S, 95 beygirlik maksimum beygirini 5.500 devirde verebiliyordu. Üretim hayatı sadece iki yıl süren model yerini 1970 yılında Giulia 1300 Super’e bıraktı. Giulia 1600 S’in altyapısında 1300 TI’de olduğu gibi iki devreli fren sistemi görev alıyor.

Giulia 1300 Super

Giulia 1600 S’in yerini 1970 yılı itibarıyla alan Giulia 1300 Super’de, GT 1300’de yer verilen 1.3 litrelik benzinli motorun yer aldığını görüyoruz. 88 beygir gücünü 6.000, 140 Nm tork değerini 3.200 devirde verebilen Giulia 1300 Super, saatte maksimum 165 km‘lik maksimum sürat değerine sahip şekilde kullanıcılara sunuldu. Üretim hayatı çok fazla uzun sürmeyen 1300 Super dönemin Alfa Romeo otomobilleri arasında en dikkat çeken modelleri arasında yer alıyordu.

Giulia Super 1.3 – Giulia Super 1.6

1972 yılında, Giulia ailesine iki farklı motor varyasyonuyla dahil olan Giulia Super 1.3 ve Giulia Super 1.6 tasarım, donanım ve sunulan özellikler bakımından birebir aynı yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Serinin tek farkı olan motor seçenekleri kısmının küçük üyesi Giulia Super 1.3, 88 beygir güç ve 140 Nm tork değerine, büyük üyesi Super 1.6 ise 101 beygir güce ve 162 Nm tork değerine sahipti. Araçların maksimum sürat değerleriyle 165 ve 175 km/s olarak kayıtlardaki yerini koruyor.

Giulia 1600 Rallye

Alfa Romeo, birinci jenerasyon olarak nitelendirebileceğimiz Giulia serisine motor sporları organizasyonunda da yer vermeyi ihmal etmedi. 1972 yılında karşımıza çıkan 1600 Rallye, yol versiyonu olan 1300 Super’in geliştirilmiş versiyonu olarak nitelendiriliyor 1300’de kullanılan ışıklandırma sistemiyle birlikte yarış kurallarına göre dizayn edilen 1600 Rallye’de ayarlanabilir koltuklar, LSD (limited slip differantial) difenrasiyel yer alıyor. Giulia 1600 Rallye’nin maksimum gücüyse 125 beygir.

Giulia Nuova – Nuova Super Diesel

Alfa Romeo Nuova serisi takvimler 1974‘ü gösterdiğinde karşımıza çıkıyor. Nuova 1300 ve 1600 olmak üzere iki farklı versiyonda kullanıcılara sunulun Giulia serisinde karakteristik Alfa ızgarasına ek olarak yeni nesil ön tasarım çizgileri yer alıyor. Alfa Romeo, Nuova serisinde benzinli versiyonlarla birlikte dizel motor seçeneğinin yer aldığı Nuova Super Dizel modeline de yer veriyor. Önceki jenerasyonlarda olduğu gibi yine üretimini Perkins’in gerçekleştirdiği dizel motorun görev yaptığı Nuova Super Dizel 55 beygir güce sahipti. Saatte maksimum 138 km hıza erişebilen Giulia Nuova Super Diesel’den yaklaşık 6.500 adet üretildiği biliniyor.

Bir geri dönüş hiç bu kadar etkileyici olmamıştı: Alfa Romeo Giulia Type 952

Alfa Romeo Giulia’nın görkemli dönüşü takvimler 2015’i gösterdiğinde gerçekleşti. Alfa’nın Arese’de yer alan tesisinde yapılan özel etkinlikle kullanıcıların karşısına çıkan Giulia’nın dönüşü tek kelimeyle inanılmazdı. Alfa Romeo 105’inci yıl etkinliği kapsamında tanıtılan Giulia’nın, 2011 yılında üretimi sonlanan 159‘un yerini aldığı açıklandı. Karbon fiber komponentlerden meydana getirilen yeni Giulia’da dört tekerleğinde de birbirinden bağımsız süspansiyon sistemi yer alıyor. Toplam ağırlığı versiyonlara göre değişiklik göstermekle birlikte en az 1.374 en fazla 1.524 kg olan Giula tasarımının yanında motoruyla da Alfa Romeo genetiğinin son zamanlarda sunulan en güçlü haliyle karşımıza çıktı.

Ferrari mühendisleri tarafından geliştirilen motorların görev yaptığı Giulia’da 2.9 V6 twin turbo, 2.0 litre turbo ve 2.2 litrelik turbo dizel motor seçenekleri yer alıyor. Her Alfa tutkunun ilk aklına gelen Quadrifoglio (dört yapraklı yonca) etiketine sahip Giulia’nın tanıtımı 2015 Frankfurt Otomobil Fuarı‘nda gerçekleştirildi. Tamamen alüminyumdan üretilen 2.9 litrelik motoruyla 510 beygir güce sahip olan Giulia QV bu gücünü 6.500 devirde, 600 Nm tork değeriniyse 2.500-5.000 devirleri arasında verebildiği açıkladı. 0’dan 100’e 3.9 saniyede erişebilen Giula QV, Nürburgring’de elde ettiği 7 dakika 32 saniyelik derecesiyle başarısını tescillemiş oldu.

Elimizden geldiğince sizlere Alfa Romeo’nun tarihini kısaca aktarmaya çalıştık. Ferrari gibi bir efsaneyi doğuran, otomobil endüstrisine tasarımı ve getirdiği yeniliklerle damga vuran ve Alfisti adıyla kendine özgü bir hayran kitlesi oluşturan Alfa Romeo, 106 yıllık bir zaman zarfını arkasında bırakarak bizlere otomobil geleneğini yansıtmaya devam ediyor. Geçmişinde birbirinden değerli insanların izini, günümüze özgün ruhuyla taşıyan Alfa kendi karakteriyle yollarda varlığını sürdürmeye devam ettirecek. Sonuçta ruhumuz olmadan sadece birer makineyiz, öyle değil mi?

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