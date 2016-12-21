Neredeyse çerçevesiz ekranlı ve 6 GB RAM’li telefon

Lenovo tarafından desteklenen Çinli şirket ZUK, neredeyse çerçevesiz ekranlı yeni telefonu ZUK Edge’i tanıttı. Full HD çözünürlüklü 5,5 inç kavisli ekranla gelen telefon neredeyse çerçevesiz ekranıyla tüm dikkati üstüne çekiyor.

4 GB veya 6 GB RAM’le satın alınabilen ZUK Edge’de dört çekirdekli 2,35 GHz’lik Snapdragon 821 işlemci, Adreno 530 grafik işlemci ve 3.100 mAh kapasiteli pil bulunuyor. Android Nougat’lı Zuk Edge’in dahili hafızası ise 64 GB. Arka kısmında F/2.2 diyaframlı 13 megapiksel ön kısmında selfie çekimler için F/2.2 diyaframlı 8 megapiksellik kameranın tercih edildiği telefonda parmak izi sensörü de yer alıyor. Type-C ve 3.5 mm kulaklık girişine de sahip olan ZUK Edge’de çift SIM kart desteğinin de yer aldığını belirtelim. Önümüzdeki ay piyasaya sunulacak telefonun Çin’deki fiyatı ise 2.300 yuan (yaklaşık 330 dolar) olacak.