Netflix’in yeni dizisi Travelers zaman yolculuğu konseptini değiştiriyor

Bilim kurgu dizilerinin sayısı her geçen gün artarken Netflix‘in son projesi Travelers için ilk tanıtım paylaşıldı. Bu yeni yapım zaman yolculuğunu farklı şekilde ele almasıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Travelers bilim kurgu dizilerinin fazlasıyla kullandığı iki temayı bir araya getiriyor: Zaman yolculuğu ve insanlığın sonu. Ancak eklenen ufak bir detayla birlikte dizi ilgi çekici bir hale geliyor. Klasik zaman yolculuğu senaryolarının aksine burada insanların kendisi değil sadece bilinçleri zamanda geri gönderiliyor. Dünyanın sonunun gelmesine engel olmak isteyen kahramanlarımız bu yöntemle geçmişe gidiyor ve tarihi yeniden yazmak için çabalamaya başlıyor. Bu yeni dizinin oyuncu kadrosu Eric McCormack, Patrick Gilmore, McKenzie Porter, Nesta Cooper, Jared Abrahamson ve Reilly Dolman gibi isimlerden oluşuyor.

Travelers’ın 12 bölümden oluşan ilk sezonu 23 Aralık‘tan itibaren Netflix üzerinden seyredilebilecek. Dizi için paylaşılan ilk tanıtımı haberimizin girişinde bulabilirsiniz.