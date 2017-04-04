Nikon’dan 100’üncü yaşını özel tasarlanan D5 ve D500

25 Temmuz’da 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Nikon, D5 ve D500 fotoğraf makinelerinin özel sürümlerini tanıttı. Metalik gri kaplama renk seçeneğiyle göze çarpan makineler 100. yıl dönümü logosu ve kabartmarlı deri kayışla birlikte geliyor. Nikon’un amiral gemisi FX mormatındaki DSLR fotoğraf makinesi D5, basın, spor ve doğa fotoğrafçılığı gibi alanlarda fotoğrafçılara büyük kolaylık sağlıyor.

Nikon’un hız ve son derece hassas görüntü olanağı sunan DX format bir diğer fotoğraf makinesi D500, şık bir görünümle pratikliği buluşturuyor. 100.yıl dönümü logosunun yer aldığı makine, seri numarasının kazınmış olduğu bir plakaya sahip özel bir metal kutuyla birlikte geliyor. 21 megapiksel çözünürlüklü makinelerden D500, APS-C sensörü, D5 ise tam kare sensörü bünyesinde barındırıyor. Yüksek ISO hassasiyetleriyle de dikkat çeken makinelerde Expeed 5 görüntü işlemcisi bulunuyor. Bu görüntü işlemcisi yardımıyla hızlı performans sergileyen makinelerle birlikte Nikon metalik gri kaplamalı ve 100. yıl dönümü için özel olarak tasarlanan F/2.8 diyaramlı 14-24 mm, 24-70 mm ve 70-200 mm lensleri de sunuyor. F/2.8 diyafram değeri sayesinde lensler özellikle düşük ışıkta başarılı performans sergiliyor. Haziran ayında satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi açıklanacağı belirtilen bu özel ürünlerin sınırlı sayıda üretildiğini belirtelim.