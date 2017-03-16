Nintendo Switch incelemesi

Nintendo’nun dinamikleri değiştiren yeni konsolu Switch hem masaüstü hem de taşınabilir tasarımıyla oyun konsollarına bakış açınızı değiştirmeye hazırlanıyor. İşlevsel tasarımı ve etkileyici özellikleriyle Switch’i yakın plana aldık.

Günümüzde konsol denildiğinde akla gelen ilk isim ne yazık ki Nintendo olmuyor. Sony ve Microsoft’un kendi içinde yarıştığı bu alanda Nintendo, mobil odaklı el konsollarıyla sessiz sakin bir şekilde hayatına devam ediyordu. Gerek oyunları gerek konsollarıyla sadık bir oyuncu kitlesine sahip olan Nintendo, son olarak duyurduğu yeni 3DS’lerinden sonra gizemli bir konsolla geleceğini de müjdelemişti. Açıkçası Switch’i uzun süre merakla bekledik. Tanıtıldığı gün karşılaştığımız konsol ise bugüne kadar gördüğümüz hiçbir konsola benzemiyordu.