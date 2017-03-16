TEST ETTİK
Huawei P9 lite 2017 incelemesi Huawei P9 lite 2017 incelemesi

POPÜLER

Konsol İnceleme

Nintendo Switch incelemesi

16 Mart 2017

Nintendo’nun dinamikleri değiştiren yeni konsolu Switch hem masaüstü hem de taşınabilir tasarımıyla oyun konsollarına bakış açınızı değiştirmeye hazırlanıyor. İşlevsel tasarımı ve etkileyici özellikleriyle Switch’i yakın plana aldık.

Günümüzde konsol denildiğinde akla gelen ilk isim ne yazık ki Nintendo olmuyor. Sony ve Microsoft’un kendi içinde yarıştığı bu alanda Nintendo, mobil odaklı el konsollarıyla sessiz sakin bir şekilde hayatına devam ediyordu. Gerek oyunları gerek konsollarıyla sadık bir oyuncu kitlesine sahip olan Nintendo, son olarak duyurduğu yeni 3DS’lerinden sonra gizemli bir konsolla geleceğini de müjdelemişti. Açıkçası Switch’i uzun süre merakla bekledik. Tanıtıldığı gün karşılaştığımız konsol ise bugüne kadar gördüğümüz hiçbir konsola benzemiyordu.

ETİKETLER
İLGİLİ HABERLER
YORUMLAR
ESKİ YORUMLAR

“Nintendo Switch incelemesi” için bir cevap

  1. Ona göre :) dedi ki:
    21 Mart 2017, 16:37

    Ninsu 8 verdiyse standart bir kullanıcı için 6-7 puandır bu cihaz 🙂

Haber
ANKET

Oyun oynarken en çok vakit geçirdiğiniz platform hangisi?

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK PAYLAŞILANLAR

VİDEO
LOG Dergisi