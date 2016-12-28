Nissan, hibrit otomobil hazırlığında olduğunu doğruladı

Elektrikli otomobil furyasına erken dahil olan Nissan, hibrit modelleriyle birlikte kullanıcıları şaşırtacak gibi gözüküyor.

Geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde Mitsubishi‘nin yüzde 34‘lük hissesini 2.3 milyar dolar ödeyerek satın alan ve resmen Mitsubishi’nin en büyük hissedarı olan Nissan’da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Elektrikli otomobil furyasının hız kazandığı son dönemde genellikle markaların ilk basamak olarak hibrit modelleri tercih ettiğini örneklerle sıkça görme şansımız oluyor. Lakin Nissan, geçtiğimiz dönemde bu süreci tek adımda geçerek modellerini hibrit yerine direkt olarak elektrikli motor versiyonlarıyla sunma planlarının olduğunu açıklamıştı. Günümüz itibarıyla gelinen noktadaysa Nissan’ın bu planlarında tabiri caizse “geri vites” söz konusu.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan markanın Avrupa Ar-Ge sorumlusu Takashi Shirakawa, Avrupa pazarına sunulmak üzere plug-in hibrit yapılı bir model üzerinde çalıştıklarını resmi olarak doğruladı. “Marka olarak önceliğimiz halen elektrikli otomobillerde lakin halen bir köprüye ihtiyacımız var. Nissan olarak Mitsubishi’nin ailemize katılmasından ötürü çok mutluyuz ve onların hali hazırda Outlander’ın hibrit modelleri mevcut. Bizim tasarlayacağımız hibrit model bu modelle aynı altyapıyı paylaşabilir lakin konuyla ilgili tartışmaların henüz başındayız ve net bir karar söz konusu değil.” diyerek tanıtılacak modelin Crossover/SUV standartlarında olacağının sinyallerini verdi.



Bu açıklamanın ardından herkesin olduğu gibi bizim de aklımıza Nissan’ın 2015 Frankfurt Otomobil Fuarı‘nda konsept olarak tanıttığı Gripz geliyor. O dönem hibrit motor seçeneğine sahip olduğu söylenen Gripz’i, Mitsubishi’nin başarılı modeli Outlander‘ın altyapısıyla harmanla ihtimali doğan Nissan’ın, bu hamlesinde Gripz’in dikkat çeken tasarımına sadık kalırsa başarılı olmaması için hiçbir neden yok. Elinde, sınıfının en çok satan modellerinden biri olan Qashqai gibi bir referans olan Nissan’ın bu modelini de ileriki süreçte hibrit olarak sunması bekleniyor. Nissan dahil olmak üzere önümüzdeki yıllar kullanıcılar için hareketli geçeceğinin sinyallerini vermeye devam ediyor.