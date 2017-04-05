Nissan’dan drone destekli sınırlı üretim X-Trail versiyonu

Yakın zamanda evcil hayvanlara özel olarak geliştirdiği X-Trail konseptiyle karşımıza çıkan Nissan, bu kez gerçek hayata uyarladığı drone destekli X-Trail’i satışa sunacak.

Son olarak Land Rover’ın kurtarma ve yardım operasyonlarında kullanılmak üzere geliştirilen Discovery Project Hero ile birlikte Cenevre Otomobil Fuarı’nda karşımıza çıkan drone destekli SUV modelleri projesine bu kez Nissan dahil oluyor. Kendi marka bünyesinde geçtiğimiz yıl Navara EnGuard konseptiyle birlikte bir ilke imza atan Nissan, drone destekli model projesini X-Trail ile birlikte konsept aşamasında gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor. İsmi X-Trail X-Scape Edition olarak açıklanan model 1.200 adetlik sınırlı üretimle Avrupa’da satışa sunulacak.



Drone ayağında Parrot tarafından geliştirilen Bebop 2‘nin kullanıldığı projede aynı zamanda yine Parrot’un geliştirdiği sanal gerçekelik gözlük seti Cockpitglasses ve Skycontroller 2 uzaktan kumanda seti de birlikte sunuluyor. 14 megapiksellik kamerası, balık gözü lensi ve 2700mAh‘lık bataryasıyla 25 dakikaya kadar uçuş sağlayabilen drone, 1080p çözünürlükte 30 fps video kaydı alabiliyor. Dahili GPS özelliğini de barındıran Bebop 2, eve dönüş fonksiyonuyla otomatik olarak kalkış yaptığı pozisyona geri dönebiliyor. Nissan’ın 128 beygir güç üreten 1.6 litre dizel motorlu X-Trail versiyonuyla satışa sunacağı X-Scape Edition’ın resmi fiyatı henüz açıklanmış değil.