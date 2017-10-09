Nissan’ın prefabrik bir evle kırdığı “elektrikli Van çekiş rekoruna” konuk olun [Video]

Margot Robbie eşliğinde paylaşılan çekiş performansı, ihtiyaç duyulduğu zamanlarda elektrikli araçların da her çeşit kullanımda hizmet verebileceğinin güzel örneklerinden.

Yaklaşık bir an öncesinde yeni jenerasyon Leaf‘in tanıtımını gerçekleştiren Nissan, elektrikli otomobillerin neler yapabileceği üzerine ciddi anlamda kafa yoruyormuş gibi gözüküyor. Yeni Leaf’te sunduğu 40 kWh’lık batarya paketiyle 378 kilometre, 60kWh’lık batarya paketiyleyse tek seferde 500 kilometrelere kadar iddialı menzil değerleriyle karşımıza çıkan marka, ticari araç sınıfında e-NV200 ile kullanıcıların dikkatini çekmeye çalışıyor. Yeni e-NV200’de, Leaf’te yer verdiği 40 kWh’lık batarya paketine yer veren Nissan, dikkat çekme kısmınıysa oldukça başarılı bir projeyle hayata geçirdi. Elektrikli Van sınıfındaki çekiş rekorunu kırmak için harekete geçen Nissan ekibi bunun için kelimenin tam anlamıyla prefabrik bir evi sırtlanarak yola koyulmuş.

Çekiş işleminin gerçekleştirilmesinden önce platform için araca özel yeni bir çekiş çubuğu geliştiren Nissan ekibinin projedeki yüzü olarak karşımıza başarılı oyuncuçıkıyor.Gerekli tüm koşulların sağlanmasının ardından geriye kalan tek şeyyeni e-NV200’ün prefabrik evi taşıdığı rekor kaldı. Kullanım koşullarına göre değişmekle birliktedeğeri bulunan aracın 430 kilogramlık çekiş kapasitesinin ne derece başarılı olduğunuysa paylaşılan videoda hep birlikte izleyelim. Bu arada yeni Nissan e-NV200’ün yurt dışındabaşlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu da hatırlatmakta fayda var.

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