Nokia 6’nın ön siparişleri yolunda gidiyor

Nokia’nın orta segmentteki modeli Nokia 6’nın tanıtılması ve ön siparişe sunulmasının üzerinden yalnızca birkaç gün geçti. Açıklanan rakamlar, Nokia 6’nın ön sipariş aşamasında oldukça iyi bir grafik çizdiğine işaret ediyor.

Çin’den gelen bilgilere göre Nokia 6 ilk 24 saat içerisinde 250 bin adet ön sipariş aldı. Ön sipariş veren kullanıcılardan 9 dolar kesinti yapıldığı ve bu rakamın cihaz piyasaya sürüldüğünde 245 dolardan düşüleceği belirtiliyor. Günlük 250 bin adet satış Apple ve Samsung gibi dev firmalar için kötü sayılabilir ancak Nokia gibi yıllardır akıllı telefon pazarına adımını atmamış olan bir şirket için iyi bir başlangıç diyebiliriz. MWC 2017’de amiral gemisi modelini tanıtması beklenen Nokia’nın bu cihazla daha yüksek satış rakamlarına ulaşabileceği düşünülüyor.