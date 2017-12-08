Nokia’nın yeni amiral gemisi telefonunun çıkış tarihi sızdı

Bütçe dostu yeni telefonu Nokia 2’yi ekim ayının sonunda resmiyete kavuşturan Nokia, yeni telefonlarını tanıtmak için gün sayıyor. HMD Global’ın orta-üst segment telefonu olacağı konuşulan yeni Nokia 6 (2018) ile amiral gemisi telefonu Nokia 9‘un çıkış tarihi internete sızdı.

Bir önceki modelde Qualcomm’un Snapdragon 430 işlemcisi yer alırken, yeni modelde Snapdragon 660 işlemcisinin kullanılacağı belirtiliyor. Bu yılın başında tanıtılan Snapdragon 660’nın 2,2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci olduğunu hatırlatalım. 4 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza telefonda yer alması beklenen diğer özellikler arasında. HMD Global’ın Nokia 6 ile birlikte yeni amiral gemisi telefonlarını da görücüye çıkaracağı konuşuluyor. Snapdragon 835 işlemcisinden ve 4 GB RAM’den güç almasını beklediğimiz telefonun 5,5 inçlik QHD çerçevesiz bir ekranla gelmesi bekleniyor.

Merakla beklenen yeni Nokia modelleri ne zaman tanıtılacak?

64 GB veya 128 GB dahili hafızalı amiral gemisi telefonda 3,5 mm kulaklık girişinin olmayacağı belirtiliyor. Zeiss imzalı çift arka kameranın yer alacağı belirtilen telefonun IP68 sertifikasıya suya ve toza karşı da dayanıklı olacağı ifade ediliyor. Yeni modellerin 19 Ocak‘ta tanıtılacak etkinlikte gün ışığına çıkması bekleniyor. Telefonlarla ilgili yeni detaylar geldiğinde sizlerle paylaşacağız.