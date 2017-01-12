Nokia’nın amiral gemisi modeli detaylandı

Geçtiğimiz gün Nokia’nın MWC 2017’de yeni Android cihazını tanıtabileceğini sizlere aktarmıştık. Şimdi de bu fuarda tanıtılma ihtimali bulunan Nokia’nın amiral gemisi modeli Nokia 8’le ilgili önemli bilgiler açığa çıktı.

Nokia Supreme kod adına sahip olan ve Nokia 8 ismiyle piyasadaki yerini alacağı söylenen cihazda Qualcomm’un en üst düzey işlemcisi olan Snapdragon 835’in bulunacağı belirtiliyor. 5,7 inçlik 2560 x 1440 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekranla geleceği söylenen cihazın düz ekrana sahip olacağı ve kavisli bir tasarım kullanılmayacağı ileri sürülüyor. Optik görüntü sabitleme ve elektronik görüntü sabitleme özelliğine sahip 24 megapiksel çözünürlüğünde arka kameranın yer aldığı telefonun ön kamerası ise 12 megapiksel çözünürlüğünde. Bu değerlere baktığımızda Nokia 8’in en öne çıkan özelliklerinden birinin kamera olacağını söylemek mümkün.

64 ve 128 GB depolama alanı sunacak Nokia 8’in alanının microSD kart ile 256 GB’a kadar artırılabilecğei iddia ediliyor. RAM değeri bilinmeyen cihazın Android 7.0 ile geleceği söyleniyor. Son olarak HMD Global’in telefonun iki farklı versiyonunu hazırlayacağı söyleniyor. Diğer versiyonda Snapdragon 835 yerine 821 işlemciye yer verileceği ve böylece daha uygun fiyatla kullanıcılarla buluşacağı belirtiliyor. Çıkış tarihi ve fiyat bilgisi bulunmayan cihazla ilgili detaylar için gözler MWC 2017’de.