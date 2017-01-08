Nokia’nın merakla beklenen Android telefonu resmen tanıtıldı [Video]

Nokia’nın Android’li telefonu uzun bir süredir bekleniyordu ve nihayet karşımıza çıktı. Daha önce Nokia D1C kod adıyla anılan Nokia 6, teknik özellikleriyle orta segmentte konumlanıyor ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.



5,5 inçlik Full HD çözünürlüğünde 2,5D ekrana sahip cihazın ekranı, Gorilla Glass teknolojisiyle korunuyor. 8 Çekirdekli Snapdragon 430 işlemciden güç alan telefonun grafik işlemcisi ise Adreno 505. Quickcharge 3.0 teknolojisiyle normale göre 4 kat daha hızlı şarj vadeden telefonda 3.000 mAh pile yer veriliyor. Arka tarafında lazer otofokus özellikli ve 2.0 diyafram aralığına sahip 16 megapiksel çözünürlüğünde kameranın yer aldığı telefonun önünde ise yine 2.0 diyaframa sahip 8 megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. 64 GB dahili hafızanın yer aldığı telefonda parmak izi okuyucu da mevcut.

Sadece Çin pazarı için satışa sunulacak olan telefonun fiyatı 245 dolar olarak belirlenmiş durumda. Nokia isminin haklarını elinde bulunduran HMD Global‘in rekabetin üst noktada olduğu Çin pazarında iyi bir satış elde etmesi halinde dünyaya açılması bekleniyor. Cihazın tasarımını ve özelliklerini gözler önüne seren tanıtım videosuna haberin görselinden ulaşabilirsiniz.