Norveç, FM radyoyu tamamen kaldıran ilk ülke olabilir

Bundan yıllar öncesinde radyolar halkın bilgi edinmek için kullandığı en yaygın iletişim ağlarından biriydi. Her türlü önemli bilgi radyodan alındığı gibi müzikler de yine buradan dinleniyordu. Ne var ki günümüzde radyoların kullanım oranı bir hayli azaldı. Akıllı telefonların neredeyse tamamında FM radyo desteği kaldırıldı ve internet radyoları dinlenir hale geldi. Ülkeler de yavaş yavaş FM radyoyu tamamen tarihin tozlu sayfalarına gömmeye hazırlanıyor.

Reuters’ın haberine göre Norveç, FM radyoyu kaldırmayı hedefliyor. Öte yandan ülkede yapılan oylamada Norveçlilerin yüzde 66’sının bu karara karşı olduğu belirtiliyor. Ülkede 2 milyondan fazla otomobilde halen FM radyonun kullanıldığı ve dijital yayınların dinlenemediği ifade ediliyor. Norveç bu anketleri göz önüne alarak kararından vazgeçecek mi yoksa FM radyoyu kaldıran ilk ülke mi olacak bunu hep birlikte göreceğiz.