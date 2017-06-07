Nostalji ve teknolojiyi bir araya getiren Bluetooth hoparlörlü pikap: Seed [Video]

Müzik tutkunları için pek çok farklı hoparlör alternatifi mevcut. Çok şık modellerden ses kalitesine odaklanan alternatiflere kadar uzanan listede hem pikap hem de Bluetooth hoparlör arayanların ilacı Kickstarter’dan geliyor.

Kickstarter projesi olan Seed, ikisi bir arada pikap sistemi olarak öne çıkıyor. İlk etapta tasarımına bakacak olursak oldukça sade ve şık bir tasarım çizgisinde hazırlanan Seed, salonda nostaljik şıklığı teknolojiyle harmanlamak isteyenlere hitap ediyor. Üzerinde plak tablası bulunan bir hoparlör olan Seed, güçlü ses sistemiyle de dikkat çekiyor. 70W’lık çıkış sağlayan hoparlör, temiz ve net sesler sunuyor.

Seed’in en güçlü yanlarından biri plaklarla yüksek kalitede müzik keyfinin yanı sıra dijital formatta da müzik çalabiliyor olması elbette. Wi-Fi veya Bluetooth ile mobil cihazınıza bağlanan Seed’le dijital platformlar aracılığıyla müzik çalabiliyorsunuz. Plakla hazırlanan romantik bir akşamı, Spotify listesiyle şenlenen bir parti izleyebiliyor.

Seed’in donanımına baktığımızda iki adet 1 inçlik tweeter ve iki adet 4 inçlik woofer görüyoruz. Seed’in sağladığı ses çıkışının orijinal kaynağa oldukça yakın olduğu belirtiliyor. Plak tablasında üç notalı süspansiyon sistemine sahip olan Seed, performans sırasında plak döndükçe alçalıp yükselerek akıcı ses deneyimi sağlıyor. Evdeki ses sistemine de bağlayabileceğiniz Seed’in Kickstarter fiyatı ise 409 dolardan başlıyor. Sistemin ağustosta kullanıcılara gönderilmesi bekleniyor.

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