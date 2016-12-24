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Nostalji yaşamak isteyenlere Super Nintendo temalı mekanik klavye

24 Aralık 2016

Super Nintendo oyun konsoluna ve mekanik klavyelere ilgili duyuyorsanız paylaşacağımız haber oldukça hoşunuza gidecek. Hyperkin isimli bir şirket, Super Nintendo’nun ikonik retro stili rengine sahip klavyesini kullanıcıların beğenisine sundu.

104 tuşlu bu mekanik klavye bilgisayarlara USB yoluyla bağlantı kuruyor. Super Nintendo temasıyla bizlere nostalji yaşatan klavyede Gaote Blue adı verilen mor renkte tuşlar da yer alıyor. Özellikle bizim gibi editörlerin de ilgisini çekeceğe benziyon klavye Hyperkin’in internet sayfası üzerinden yaklaşık 100 dolardan satışa sunulmuş durumda.

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