NVIDIA ile sürücüsüz otomobil geliştireceğini açıklayan Audi’nin gelecek planları [Video]

CES 2017 kapsamında kullanıcıların karşısına çıkacan markalardan birisi olan Audi, gelecekle ilgili önemli planlarını gözler önüne serdi. Otonom sürüş teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda NVIDIA ile ortak süreç yürüteceğini resmi olarak açıklayan marka, 2016’nın son günlerinde sizlerle ilk ipuçlarını paylaştığımız 2018 Audi A8 ile ilgili detaylarını da paylaştı.

Otonom sürüş 2020’de yolda

Otonom sürüşün temelini oluşturacak olan yapay zekanın geliştirme sürecini NVIDIA ile yürüteceğini açıklayan Audi, sürecin tamamlanmasının ardından 2020 yılı itibarıyla modellerin otonom sürüş yeteneğine sahip şekilde kullanıcılara sunulacağını ifade etti. Yapay zeka geliştirmelerinin günümüzde test edildiği Q7 ile Las Vegas’a gelen Audi, sistemin şu anda trafik ışıklarını, yol ve hava koşulu değişikliklerini analiz edebildek kapasitede olduğunu ifade etti. Markanın geçtiğimiz ay oyuncak arabalarla gözler önüne serdiği öğrenebilir makine teknolojisinin de yer alacağı otonom sürüş teknolojisinin ilk izlerini tanıtımını bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek Audi A8’de göreceğiz.

Geçtiğimiz süreçte sizlerle paylaştığımız 2018 Audi A8 ile ilgili beklentilerimizin doğruluğuna CES 2017’de yapılan resmi açıklamayla şahit olduk. Amiral gemisiyle ilgili ilk ağızdan doğrulamayla birlikte yeni A8’in üçüncü seviye otonom sürüş teknolojisiyle geleceğini artık biliyoruz. Geliştirilmiş trafikte sürüş asistanı (Traffic Jam Assist) sayesinde özellikle dur-kalk şeklinde devam trafikte yeni bir kullanıcı deneyimini sunacak olan Audi, teknolojinin müsait olan park alanlarını da tespit edebileceğini belirtti. Test aşamasında kamuflajlı olarak yakalanan otonom sürüş yeteneğine sahip yeni Audi A8’in hangi organizasyonda tanıtılacağıylsa henüz bilinmiyor. Audi’nin halihazırda geliştirmiş olduğu sürücüsüz otomobil teknolojisinin videosuna haberin görselinden ulaşabilirsiniz.