Ölüm zamanını tahmin edebilen yapay zeka

Yapay zekanın sunabilecekleri hayal gücünüz ve kodlama yeteneğinizle sınırlı. Görünen o ki yeni bir algoritma sayesinde yapay zeka ne zaman öleceğinizi tahmin edebiliyor.

Yapay zekanın tüyler ürpertici yönüne bugüne kadar pek çok bilim kurgu eserinde şahit olduk. Ancak gerçek hayattaki gelişmeler de filmleri aratmayacak cinsten. Adelaide Üniversitesindeki bilim insanlarının yeni araştırmasına göre geliştirilen algoritma yakın zamanda ölüp ölmeyeceğinizi tahmin edebiliyor. 48 hastanın tomografisini inceleyen sistem, hastaların önümüzdeki 5 yıl içinde ölüp ölmeyeceğini yüzde 69 doğruluk oranıyla tahmin etmeyi başardı. Söz konusu tahminlerin insan doktorların tahminleriyle büyük benzerlikler gösterdiği kaydedildi.

Geliştirilen yapay zekanın teşhis uzmanlarına yardımcı olması amaçlanıyor. Araştırmaya göre sistem doku ve organlar arasında hava kalması, kalpte büyüme, kan pıhtılaşması gibi damar bozuklukları ve benzeri organ değişimlerini inceliyor. 16 binin üstünde görselle eğitilen sistem, organlardaki bozulma ve değişimler sonucu oluşabilecek hastalıkları tespit ediyor. Yapay zeka aynı zamanda vücudunuzdaki organların ne kadar sağlıklı olduğuna ilişkin bilgi de verebiliyor.

Yapay zekanın gelecekte tıp alanında tanı ve teşhiste doktorların en büyük yardımcısı olması işten bile değil. Sistemin giderek kusursuzlaştırılması durumunda yanlış tanı ve teşhislerin önüne geçilebilirken, daha detaylı ve kesin sonuçlar da elde edilebilir. Söz konusu araştırmanın detaylı haline buradan ulaşabilirsiniz.