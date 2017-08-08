OnePlus 5 yeni renk seçeneğine kavuşuyor

Haziran ayında gün yüzüne çıkan ve teknik özellikleriyle dikkat çekmeyi başaran OnePlus 5 sonunda farklı bir renk seçeneğiyle karşımıza çıkacak.

Tasarım noktasında iPhone 7 Plus’a benzetilen OnePlus 5, 5,5 inçlik büyük bir ekrana sahip. Gorilla Glass 5’le kaplı olan telefon çizilmelere ve darbelere dayanıklı olmasıyla dikkat çekiyor. Cihazın önceden iki farklı renk seneği bulunuyordu. Bunlar gri ve siyahtı. Gri modelde 6 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza yer alıyor. Gece siyah olarak adlandırılan model ise 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza ile geliyor. Dolayısıyla siyahı tercih edenler daha avantajlı oluyor.

Teknik özellikleriyle öne çıkan OnePlus 5’ın yeni bir renk seçeneğine kavuşacağı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Fakat bunun ne olacağı duyurulmamıştı. Aradan geçen kısa zamanın ardından bu rengin altın sarısı olduğu açıklandı. Altın sarısı tonları cihazın arka yüzeyine hakim olacak. Ön yüzeyde ise beyaz göze çarpıyor. Ancak altın sarısı OnePlus 5 almak isteyenlerin teknik özellikler konusunda fedakarlık etmesi gerekiyor. Çünkü altın sarısı tıpkı gri modelde olduğu gibi sadece 6 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahip olacak. Hemen göze çarpmayan bir altın sarısı olan bu yeni renk seçeneği OnePlus 3’te kullanılan tona benziyor. Bu tercih daha şimdiden büyük beğeni toplamayı başardı.