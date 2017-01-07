Onkyo’dan 100 bin dolar değerinde elmas kaplı kulaklık

Onkyo, Las Vegas’ta devam eden CES 2017‘de tanıttığı bir kulaklıkla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ufak bir servete mal olan bu tasarım elmaslarla kaplı olmasıyla öne çıkıyor.

Kullanıcısının yaşam tarzını net bir şekilde ortaya koyan bu yeni kulaklıkta 20 karatlık gerçek elmaslar kullanılmış. Bu elmaslar cihazın dışa bakan iki yanında yoğunlaşıyor. Aynı zamanda kulaklığın her iki tarafında da birer ince şerit halinde yer alıyor. Daha önce olduğu gibi sağ taraf kırmızı renk yardımıyla öne çıkartılıyor. Tasarımın geri kalan kısmıyla paslanmaz çelik ve beyaz deriden oluşuyor. Elmasların zarif dokunuşundan 3.5 mm‘lik kulaklık kablosu da payını alıyor. Tasarımıyla bu kadar öne çıkan Onkyo elmas kulaklıkların teknik bilgileri ise henüz bilinmiyor. Cihazın performans konusunda da kullanıcıları yarı yolda bırakmaması umuluyor. Tabii kablosuz kulaklıklara rağbet giderek artarken, firmanın bu elmas kaplı ürünü kablolu şekilde üretme tercihi de dikkatlerden kaçmıyor.

Onkyo’nun bu özel tasarımına sahip olmak için ortalama 100 bin doları gözden çıkarmak gerekiyor. Elbette arzu edenler kulaklık üzerinde istediği değişiklikleri yaptırabiliyor. Örneğin daha büyük boyutlu elmaslar tercih edilebiliyor. Doğal olarak bu değişiklikler doğrultusunda fiyat daha da yükselebiliyor.