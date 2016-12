Origin’de kış indirimleri başladı

Geçtiğimiz kasım ayında birçok önemli oyunda yüzde 75’e varan indirimler sunan Origin, yine önemli yapımları indirimli fiyatlarla oyunseverlere sunuyor.

Yüzde 65’e varan indirimlerle oyuncuların beğenisine sunulan yapımların arasında Battlefield 1, Titanfall 2, FIFA 17, The Sims 4, The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year ve daha birçok oyun yer alıyor. Origin’de yer alan oyunlardan Battlefield 1’in fiyatı 59,99 eurodan 35,99 euroya, Titanfall 2’nin fiyatı 59,99 eurodan 29,99 euroya ve FIFA 17’nin fiyatı 59,99 eurodan 29,99 euroya düşmüş durumda. Origin mağazasında yapılan diğer inidirmli oyunlara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.